Darían en 2026 a NL 6.4% más de recursos federales que este año

El gobierno federal encabezado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, contempla darle a Nuevo León, tan solo de gasto programable, 6.4% más dinero del que le asignó este año en curso.

A esto habría que sumarle, según fuentes, el dinero que la Presidencia aporta para programas sociales y proyectos especiales de infraestructura que hasta el momento no se han precisado.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), entregado la noche del lunes en la Cámara de Diputados, se propone asignarle a Nuevo León, en el 2026, $36,000 millones, 323, 537 pesos, que es un 6.4% de incremento de los $33,831 millones 159,726 pesos de este 2025.

Este dinero corresponde al denominado Ramo 33, el cual son las aportaciones federales para gasto en salud, educación, desarrollo social, seguridad e infraestructura.

“Los montos corresponden a la totalidad del gasto programable, integrado en el Ramo 33: aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, indica un reporte.

El aumento para Nuevo León es similar al que se observa para la bolsa que se repartirá entre todas las entidades federativas.

En este 2025, según el PPEF, a todos los estados se les repartirá $979,951 millones 770,737 pesos mientras que para el 2026 serían $1 billón 041,892 millones 906,925 pesos, que es un aumento de 6.32%.

Estas cifras pueden variar, pues se trata solo del proyecto de paquete económico que debe presentar el gobierno federal cada año con fecha límite al 8 de septiembre.

Todavía falta que para el 20 de octubre se apruebe la Ley de Ingresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados y el día 31 por el Senado.

En tanto, todo el paquete económico debe de aprobarse antes del 15 de noviembre para que entre en vigor el 1 de enero del siguiente año.

