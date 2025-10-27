“Delay” conquista al público en el Teatro de la Ciudad

El Teatro de la Ciudad se convirtió este fin de semana en el escenario de una experiencia artística fuera de lo común con la presentación de “Delay”, creación del coreógrafo Francisco Córdova y la compañía internacional de danza contemporánea Physical Momentum.

Con más de 300 metros cuadrados convertidos en un fragmento del espacio sideral, la obra llevó al público a un viaje sensorial entre el cuerpo humano y los cuerpos celestes. La luna, protagonista visual y simbólica del montaje, acompañó a siete bailarines que exploraron la fragilidad y la fuerza de la existencia humana a través del movimiento.

Presentada por CONARTE y la Secretaría de Cultura de Nuevo León como parte del Festival Internacional de Santa Lucía 2025, “Delay” marcó el regreso triunfal de la compañía al Teatro de la Ciudad. Su última visita había sido en febrero de 2023 con la pieza “Source”, consolidando una relación artística y emocional con el público regiomontano.

La puesta en escena, que debutó en el Palacio de Bellas Artes y ha recorrido más de 150 festivales internacionales, se caracteriza por su enfoque en la física del cuerpo y la iluminación como herramientas expresivas. La propuesta visual e interpretativa provocó una ovación del público, que llenó por completo la sala.

Entre luces, sombras y el magnetismo de la luna, “Delay” reafirmó el estilo distintivo de Córdova: una danza intensa, emocional y precisa, que fusiona lo terrenal con lo cósmico para invitar al espectador a reflexionar sobre su propio lugar en el universo.

El montaje de “Delay” también implicó un reto técnico de gran escala. Para dar vida a la imponente luna que domina la escena, se utilizaron los 300 metros cuadrados del escenario y una estructura de más de 10 metros de altura, lo que demandó precisión y coordinación del personal técnico del Teatro de la Ciudad.

La producción, apoyada por Fábrica Escena, Vortex Fomento Arte y Cultura y el estímulo fiscal EFIDANZA 2025, destacó por su complejidad visual y simbólica. En ella, la luna se convierte en metáfora del tiempo suspendido, reflejando la fugacidad de la vida en un diálogo poético entre lo efímero y lo eterno.

