Dengue 'por las nubes': llaman médicos a cuidarse en Nuevo León

El dengue está “picando” a los regios, y con “saña”, por lo que ante un impresionante repunte de casos de ¡14,968%!, más que el año pasado, las familias enfrentan un inédito reto de prevención de contagios, que una vez más pone a prueba la resiliencia de la sociedad.

La comunidad médica apunta la urgencia de implementar acciones que van desde la “descacharrización”, hasta cambios drásticos en la rutina, como el evitar caminatas nocturnas, que es cuando se potencializa “la hora de los mosquitos”, o también conocida como “mosquito time”, así como el uso de manga larga.

Si bien las cifras de crecimiento de casos comparado con el año anterior es ya impresionante, la tendencia al alza no para; tan solo en la última semana el aumento de casos fue del 16%, cifra que incluso a nivel nacional es notoria, convirtiendo a Nuevo León como la entidad con mayor repunte.

De enero a septiembre de este año se contabilizaron 4,671 casos en Nuevo León, cifra que supera ampliamente el pico anterior de 2017, que fue de 948 casos, y multiplica enormemente la cifra del año pasado, que fue de 29 casos, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Sistema Único de Información de la Secretaría de Salud en México.

Ese mismo reporte indica que la entidad ocupa la sexta posición en casos de dengue a nivel nacional, siendo la única de entre los diez primeros lugares que no es una localidad costera.

Basado en este reporte, la dependencia federal señaló en el Panorama Epidemiológico de Dengue 2024, también con corte a la semana 39, que en lo que va del año han muerto dos personas por esta causa, pero además hay 29 decesos que están siendo investigados, ya que se sospecha que la causa fue el dengue.

Expertos en el tema señalan que la causa por la que los casos se dispararon en Nuevo León es debido a las copiosas lluvias de este año, que si bien frenaron la crisis hídrica que trajo consigo una cruenta sequía, también dejaron una estela de afectaciones, entre las cuales se encuentra el incremento del mosquito Aedes aegypti, portador del vector de dengue.

El año pasado, en plena crisis hídrica, de enero a septiembre se contabilizaron 31 casos de dengue; en ese mismo periodo en este 2024 son 4,671, de los cuales 180 pacientes se encuentran en estado grave, 1,407 presentan signos de alarma y los 3,084 son contagios que no tienen síntomas graves.

Hay cuatro serotipos circulantes, de los cuales la mayor incidencia de casos de dengue que se presentan en Nuevo León, corresponden al serotipo 3, que es considerado uno de los más agresivos, ya que causa hemorragias con al menos 2,393 incidencias, seguidas del serotipo 1 con 375 y el 4 con 137.

La mayor incidencia de casos de dengue que se presentan en Nuevo León, corresponden al serotipo 3, que es considerado uno de los más agresivos, puesto que causa hemorragias.

Nuevo León es un estado que no es endémico del dengue, por lo que el comportamiento al alza en contagios no es normal.

El médico especialista en esta enfermedad, Héctor García Castillo, puntualizó que esto se debe al cambio climático y que con la entrada del frío los casos deben disminuir.

“Nuevo León no es endémico. Yo estudié en Monterrey, y en Monterrey no había dengue, pero ahora está cambiando todo. Me imagino que es por nuestro ecosistema y el calentamiento global, que están saliéndose las enfermedades de su hábitat.

“Ustedes tienen esa ventaja de que no son zona pantanosa, son montaña y también en la primera helada, pues se va a ir el dengue, porque el dengue no se lleva con el frío”, señaló el especialista.

Mientras se presentan las bajas temperaturas, las cepas del mosquito transmisor ya han ocasionado estragos en la población neoleonesa, como es el caso de la colonia Nueva Esperanza en Escobedo.

En esta unidad habitacional se han presentado múltiples contagios de dengue hemorrágico, el cual presenta un riesgo de mortalidad alto y se requiere una intervención médica inmediata, así como la constante vigilancia para salvar la vida del paciente.

La Secretaría de Salud de Nuevo León ha lanzado brigadas para detener la proliferación del mosquito transmisor a través de la fumigación e instó a la población a evitar tener agua estancada y patios limpios, ya que de lo contrario podría ser un nido para las larvas de este insecto.

Médicos reportan alza de atención

Durante la última semana, médicos que se dedican a la atención de primer nivel o también conocida como ‘consulta externa’, han manifestado percibir un incremento de consultas relacionadas con síntomas de dengue.

“Al menos en lo que va de la mañana le pedí a cinco pacientes que se realicen la prueba”, dijo el médico de un consultorio familiar ayer domingo a El Horizonte.

El experto, quien ofrece consultas en una clínica privada en Santa Catarina y cuya identidad pidió reservar, opinó que la situación se ha agravado en las últimas semanas, y urgió a las autoridades a que insistan más con las campañas de concientización.

“Los pacientes llegan muy sorprendidos porque dicen que poco se habla de esto; la verdad es que sí se habla, pero quizá hay que ser más insistentes. Los contagios evidentemente incrementaron y esta es una situación delicada”, recalcó.

Algunas acciones contra el dengue

• Evitar las áreas donde los insectos tienen sus nidos o donde más asiduamente acuden: cubos de basura, balsas con agua

• No salir, en la medida de lo posible, entre el anochecer y el amanecer, ya que es el momento en el que los mosquitos pican habitualmente

• No utilizar colonias que desprendan olores dulces ni jabones con perfumes o aerosoles para el pelo, porque atraen a los insectos

• Mantener una correcta higiene corporal, porque la sudoración y los olores fuertes, como el de los pies, les invitan a picar

• Usar ropa que cubra la piel: manga larga, pantalones largos y calcetines, así como evitar los colores oscuros y brillantes, que atraen a los mosquitos

• Sacudir la ropa antes de usarla si la hemos tendido en el exterior

• Dejar la luz apagada porque si se tiene la ventana abierta, los mosquitos acuden a la luz

• Emplear mosquiteras para la cama o cuna fijándolas bajo el colchón y asegurarse de que no estén rotas, porque constituyen una barrera física de alta eficacia contra los insectos que atacan por la noche

• Encender el aire acondicionado, ya que impide la aparición de mosquitos

• Usar repelentes contra mosquitos y seguir las recomendaciones sobre el modo de aplicación y la frecuencia de empleo





Comentarios