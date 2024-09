Denuncian abuso de autoridad contra un menor en Ciénega de Flores

Una familia denunció el abuso de autoridad e inconsistencias en la detención de un menor quien fue golpeado al grado de tener que ser atendido en un hospital.



La hermana mayor de Jesús Alexander de 17 años, Valeria Vallín explicó en entrevista con El Horizonte que el pasado miércoles un grupo de al menos 15 personas armadas agredieron a su hermano, a ella y a su hijo de 12 años.



Relató que afuera de su domicilio se encontraba una camioneta con logos de una empresa de comunicación, de donde descendieron los atacantes al ver salir a Jesús Alexander, quien se encontraba desaparecido desde el 09 de enero de 2024, contando con una ficha de búsqueda oficial y recién había vuelto a casa.



“Sale mi hermano a asomarse y las personas de Telmex se nos dejan ir encima, en cuestión de segundo le empezaron a llegar cuatro carros blancos de los cuales se bajaron personas con armas, nos empezaron a apuntar.



“No me dieron ningún motivo ni nada, a mí me sacaron del domicilio, a mi hermano lo dejaron ahí, mi hermano había llegado sin golpes, mi hermano no traía nada con él, o sea una maleta o algo no traía nada, la mochila que sale en las imágenes es de la secundaria de mi hijo”, informo la hermana del menor.



Las inconsistencias en el informe presentando de la detención se hacen más evidentes ya que según las autoridades el arresto se efectuó en la carretera Libre Monterrey – Nuevo Laredo y supuestamente el detenido fue identificado como Rafael N. 24 años.



A quien supuestamente le aseguraron un arma de fuego cargada, 28 dosis de cristal, 12 de mariguana, entre otras cosas, contrario a este informe, Valeria detalló que los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado en la colonia Paseos del Roble en Ciénega de Flores.



Al solicitar una orden o la identificación de las personas que llegaron golpeando a las personas, la única mujer que los acompañaba solo les advirtió que se ser delincuentes hubieran llegado matándolos, explicó Valeria.



También comentó que llegaron elementos de Fuerza Civil quienes detuvieron las agresiones en contra de su familia, pero alejaron a Valeria Vallín de su domicilio mientras todos los supuestos agresores y los uniformados se metieron con Jesús Alexander al interior del domicilio.



“La misma persona que agredió a mi hijo la señora también me empezó a agredir a mí, a decirme cosas de que si fueran malandros hubieran llegado matándonos y yo le decía entonces es una oficial, pues identifíquese o deme un papel en el cual me diga porque la agresión.



“A mi hermano lo metieron dentro de mi casa, se metieron todos, llego fuerza civil, también se metieron a mi domicilio, un oficial de Fuerza Civil se acercó con la mujer y le dijo que ya no nos agrediera, porque los niños eran menore, el oficial mismo me dijo que me retirara de la cuadra que no podía estar ahí”, comento Valeria.



Tras estos hechos el menor de 17 años fue detenido en el Centro de Orientación y Denuncia Monterrey Parque Alamey, donde nuevamente sus familiares pudieron recogerlo, después de haber sido atendido por las lesiones en el Hospital Universitario, dejando una deuda de $8,787.30 pesos.



La familia del menor busca justicia por las agresiones que recibieron, así como el abuso de autoridad, los daños a la propiedad de Valeria Vallín y que se finquen responsabilidades por el procesamiento de un menor atribuyéndole otra identidad.

