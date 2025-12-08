Denuncian dos obras inconclusas en Campestre La Silla

Habitantes de la colonia Campestre La Silla, en el municipio de Guadalupe, denunciaron que dos obras inconclusas de agua y drenaje mantienen obstruida la circulación vehicular y peatonal desde hace semanas, sin que las autoridades hayan dado solución.

La primera intervención, ubicada sobre la calle Peñón Blanco, permanece abierta desde hace aproximadamente un mes. Los vecinos señalan que la zanja bloquea parcialmente el paso y obliga a los automovilistas a rodear el señalamiento y avanzar por un carril angosto, lo que representa un riesgo para quienes transitan diariamente por la zona.

De acuerdo con los habitantes, personal de la dependencia responsable les informó que ahora otra cuadrilla tendría que acudir para cerrar la excavación, sin dar fecha concreta para concluir los trabajos.

De forma paralela, otra obra inconclusa se encuentra sobre la misma calle Peñón Blanco, en su cruce con De la Cañada, donde desde hace dos meses permanece abierta otra zanja que afecta el paso de peatones y vehículos.

Los colonos de Campestre La Silla pidieron a las autoridades municipales resolver la situación a la brevedad, debido al peligro que estas excavaciones representan para quienes circulan por estas vialidades.

