Denuncian incremento de violencia e inseguridad en San Nicolás

Habitantes de la colonia Futuros Bosques del Nogalar denunciaron vivir una ola de inseguridad sin precedentes en más de 50 años, señalando que los hechos violentos y ejecuciones registradas en los últimos días evidencian la falta de vigilancia en la zona.

Los residentes manifestaron sentirse vulnerables ante el repunte delictivo y explicaron que, por temor, han tenido que resguardarse más temprano en sus hogares para evitar ser víctimas de robos, agresiones o cualquier otro ilícito.

Aseguraron que la convivencia al exterior de sus viviendas prácticamente ha desaparecido y que muchas familias han optado por reforzar la seguridad de sus casas con cerraduras adicionales, cámaras o rejas.

Vecinos del sector también alertaron sobre un incremento en los asaltos a jóvenes, especialmente cuando se dirigen a escuelas del municipio, lo que consideran una señal preocupante de la deteriorada seguridad en San Nicolás.

A la problemática de violencia se suma otra preocupación: la venta de pirotecnia en tiendas cercanas, actividad que aseguran se realiza sin supervisión. Ante ello, solicitaron a las autoridades municipales y estatales realizar operativos para revisar establecimientos y evitar accidentes, recordando el reciente caso ocurrido en Pesquería, donde una explosión dejó cuatro personas sin vida.

Los colonos pidieron a las autoridades un alto a la inseguridad que enfrentan diariamente y mayor presencia policiaca para devolver la tranquilidad al sector.

