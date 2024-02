Denunciarán a la Universidad Pedro de Gante ante Fiscalía

Alumnos de la Universidad Pedro de Gante presentarán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la institución por fraude en la validación de algunas carreras.

Junto a la diputada del PAN, Lilia Olivares, los alumnos acudieron al Congreso del estado, donde presentaron un exhorto dirigido a las autoridades educativas para que tomen cartas en el asunto; sin embargo, expresaron que además de dicha petición, también acudirán ante la Fiscalía, ya que la universidad sigue haciendo los cobros tetramestrales.

“Vamos a hacerles un llamado a las autoridades educativas, a la Secretaría de Educación Estatal y la Federal, también vamos a poner una denuncia ante la Fiscalía por presunto fraude, porque no dan la cara y no dan una fecha estimada en la que ellos pueden contar (con una solución), pues ahora sí que proceda lo que tenga que proceder”, dijo la diputada del PAN.

Carreras como las de la Enseñanza del Inglés, las licenciaturas de docente de preescolar y la de docente de primaria son las que se han reportado que no tienen validez y hay alumnos egresados desde el 2019 que no pueden ejercer su carrera, debido a que no tienen cómo tramitar su título y cédula profesional.

“El rector no ha dado la cara, solamente ha mandado a su abogado que fue a una junta el jueves, pero hasta ahí quedó”, agregó Olivares.

La denuncia la interpondrán en contra de la universidad y las autoridades que resulten responsables, por el presunto fraude.

Comentarios