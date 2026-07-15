Andrea Reyna busca a sus dos cuates, Hari y Kali, de tres años de edad, quienes fueron sustraídos el martes 14 de julio por su padre

Inicio / Nuevo León / Desaparecen dos niños; su padre se los llevó de guardería

Con un letrero de cámaras de vigilancia y maestras capacitadas, este centro infantil recibe diariamente a niños en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Sin embargo, fue precisamente por una presunta falla en esta seguridad que hoy Andrea Reyna busca a sus dos cuates, Hari y Kali, de tres años de edad, quienes fueron sustraídos el martes 14 de julio por su padre, quien, cuenta la madre, se encuentra en situación de calle.

Andrea comenta que con este hombre mantuvo una relación de un año y que en varias ocasiones él la acompañó al Centro Infantil Arnold Gesell. Por este motivo, las encargadas habrían confiado en entregarle a los menores, pese a que su nombre no se encontraba en la lista de personas autorizadas para recogerlos.

Fue alrededor de las 5:30 de la tarde, en el horario en que normalmente la madre acudía por sus hijos, cuando le informaron que el hombre ya había pasado por ellos a las 3:30 de la tarde, mientras los niños se encontraban en su horario de siesta.

Este momento pudo ser respaldado mediante cámaras de vigilancia de vecinos cercanos a la estancia, donde quedó captado el hombre preguntando por los dos menores.

Momentos después, presuntamente el padre se trasladó a la estación Cuauhtémoc junto con los niños. Usuarios de redes sociales lo describen con gorra gris, camisa blanca, tatuajes en el rostro y un fuerte mal olor, características con las que fue visto por última vez.

Por el momento, el Centro Infantil Arnold Gesell continúa operando con normalidad, mientras Andrea Reyna mantiene el llamado a la ciudadanía para que cualquier información que ayude a localizar a Hari y Kali o al responsable sea reportada a las autoridades.

La Fiscalía puso a disposición el teléfono 81 20 20 44 11 para recibir cualquier dato relacionado con el caso.

Despliega Policía de San Nicolás operativo de búsqueda de menores

La Policía de San Nicolás realiza desde ayer por la noche un operativo de búsqueda de dos menores de edad que fueron sustraídos de una guardería.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado, la corporación municipal ha dado un seguimiento puntual al caso y al día de hoy mantiene sus labores de búsqueda de dichos menores.

Por instrucciones del alcalde, Daniel Carrillo Martinez, la Secretaría de Seguridad Pública municipal mantendrá las labores de búsqueda en coordinación con las autoridades estatales de investigación hasta que sean localizados los infantes.

Las autoridades municipales detallaron que las tareas de búsqueda se extenderán a otros municipios metropolitanos, ya que según declaraciones de la mamá de los menores sustraídos, éstos podrían haber sido llevados hacia el municipio de Monterrey.