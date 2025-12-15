Podcast
Whats_App_Image_2025_12_15_at_6_58_40_PM_a810681432
Nuevo León

Desechan presupuestos de Monterrey y Guadalupe por incluir deuda

Durante la sesión, el dictamen solo logró 19 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones, quedando lejos de los 28 votos necesarios para su aprobación

  • 15
  • Diciembre
    2025

La discusión y aprobación del Presupuesto de Ingresos 2026 del municipio de Monterrey sufrió un revés en el Congreso local esta tarde, luego de que el dictamen fuera desechado formalmente al no alcanzar la votación requerida. 

El Ayuntamiento de Monterrey incluyó en su propuesta de Ley de Ingresos 2026 un límite de endeudamiento por $728,7 millones de pesos.

El monto total del Presupuesto de Ingresos propuesto para el ejercicio fiscal 2026 asciende a $10,521 millones de pesos. 

La solicitud de deuda presentada para el presupuesto de Monterrey no solo afectó a la capital, sino que también comprometió el análisis del Presupuesto de Ingresos de Guadalupe y otros municipios como Doctor Arroyo, Galeana, Zaragoza, Iturbide y Mier y Noriega, ya que estaban contenidos en el mismo documento que fue rechazado.

El municipio de Guadalupe planteó una línea de deuda de $340 millones de pesos en el presupuesto de ingresos 2026, estimado en $4,354 millones de pesos.

Durante la sesión del Pleno, el dictamen solo logró 19 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones, quedando lejos de los 28 votos necesarios para su aprobación, un requisito obligatorio debido a que el documento contemplaba un endeudamiento.

Los votos que inclinaron la balanza fueron las abstenciones de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.

Ante el resultado, la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, declaró el dictamen como formalmente desechado y ordenó que el análisis regresara a la Comisión Primera de Hacienda.

De no obtener la aprobación del Pleno, se comprometería la capacidad de los municipios para realizar el cobro del impuesto predial.

Aunque no hubo posicionamientos en tribuna durante la votación, el tema se abordó más tarde en rueda de prensa. 

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, cuestionó la postura de las bancadas del PAN y PRI, señalando una incongruencia al buscar aprobar la deuda para Monterrey mientras, al mismo tiempo, intentan negar el endeudamiento para el Estado.

Tras desecharse el dictamen, los diputados de la bancada del PAN abandonaron la sesión. Esta acción provocó que el Pleno se quedara sin el quórum necesario, obligando a la suspensión de los trabajos legislativos.

Como resultado, el Presupuesto de Ingresos 2026 de Monterrey, al incluir la polémica deuda, no fue aprobado y deberá reiniciarse su análisis en la comisión correspondiente.

Este nuevo atorón legislativo también significa que el Congreso volvió a postergar la aprobación del presupuesto estatal 2026, un recurso que ha sido calificado como urgente para las necesidades de Nuevo León.


