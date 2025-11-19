Destaca NL como líder nacional en todos los indicadores: Samuel

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda afirmó que la coordinación entre el Gobierno estatal y el sector empresarial ha permitido que Nuevo León se coloque en el primer lugar nacional “en todos los indicadores”.

Esto, durante un encuentro con la Junta de Consejo Directivo de la CANACO Monterrey, donde presentó los principales logros de sus cuatro años de administración.

Rumbo al Mundial 2026

García señaló que la entidad se prepara para recibir la Copa Mundial de 2026, uno de los eventos internacionales más relevantes que albergará Monterrey.

“Vamos a dar nuestra mejor versión ante el mundo aprovechando esta Copa Mundial, que será la más grande y la más larga de la historia”, expresó.

Nuevo Metro, monorriel y renovación total de rutas

El mandatario destacó la infraestructura en construcción: carreteras, hospitales, aduanas y puentes, así como las nuevas líneas del Metro que integrarán el monorriel más largo del continente.

También subrayó la renovación del sistema de transporte:

4 mil nuevos camiones verdes

Nuevas rutas reestructuradas

Digitalización del pago en toda la red

“Ya están todas las rutas reestructurándose. El 80 por ciento de las rutas y camiones de Nuevo León ya son nuevos camiones y nuevas rutas. Nos falta de aquí a febrero otros 700 más con la ventaja que son hechos en Nuevo León aquí en Volvo. Entonces, para marzo todos los camiones de Nuevo León nuevos, todas las rutas nuevas, todo con pago digital”, señaló.

Inversión récord y liderazgo en nearshoring

García informó que Nuevo León ha captado 115 mil millones de dólares en inversiones, consolidándose como líder nacional en nearshoring.

También resaltó la generación de más de 400 mil empleos y la modernización de la Aduana Colombia y el Aeropuerto de Monterrey.

Además, indicó que se han destinado $9 mil millones de pesos a Pymes para fortalecer la economía local.

“Ya llevamos 115 billones de dólares, más de 400 mil empleos, primer lugar de Nearshoring, estamos haciendo el hub de electromovilidad, en ese vamos en la delantera”, refirió.

Agua y energía: presas llenas y nuevas comisiones

El gobernador destacó que las presas del estado están llenas y que presentó al Consejo Nuevo León la creación de dos nuevas comisiones estratégicas, Agua y Energía, en respuesta a los retos prioritarios del estado.

Seguridad: Fuerza Civil logra primer lugar nacional

García aseguró que 2024 es el mejor año en seguridad de los últimos 15 años, con una inversión superior a los $30 mil millones de pesos.

Destacó el liderazgo nacional de Fuerza Civil en confianza y desempeño, así como el blindaje estatal con nuevos destacamentos y helicópteros.

“Este año es el mejor de los últimos 15. Se hizo una inversión histórica de más de 30 mil millones”, apuntó al señalar que se blindó Nuevo León con la construcción, en todas las entradas del estado, al menos un destacamento con 250 elementos, Black Mambas, helicóptero.

Salud, educación y políticas sociales: logros y expansión

El mandatario recordó que Nuevo León es el único estado con cobertura universal de salud y detalló la construcción de hospitales, así como mejoras en programas sociales, escuelas de tiempo completo, parques y en la renovación del Centro DIF Capullos.

En lo social y educativo mencionó:

Un millón 600 mil personas beneficiadas

12 mil 500 familias con escrituras entregadas

1,344 escuelas de tiempo completo

Renovación del DIF Capullos

Nuevos parques y fortalecimiento del sector cultural y turístico

El sector empresarial reconoce la gestión estatal

Al cierre del encuentro, el presidente de la CANACO Monterrey, Jaime Herrera Casso, reconoció el desempeño de la administración estatal y calificó su gestión como “sin precedentes”.

Comentarios