Detectan segundo caso de gusano barrenador en Montemorelos

Un segundo caso de gusano barrenador fue detectado en una carga de ganado proveniente de Chiapas por el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León (CEFOSAMP).

El representante de la CEFOSAMP, Armando Víctor Gutiérrez, informó que fue en Montemorelos donde se detectó la carga de ganado y, al hacer la inspección preventiva, se encontró un gusano barrenador moribundo en el prepucio de uno de los animales.

“La detección y notificación oportuna por parte del médico veterinario involucrado, de nombre Luis Gutiérrez Vela, nos permitió actuar inmediatamente y evitar que este caso aislado se convirtiera en un problema mayor".

“Esto demuestra que la Alerta Sanitaria Preventiva contra el gusano barrenador implementada en Nuevo León por Gobierno del Estado, SADER, CPA - SENASICA y CEFOSAMP, está funcionando”, dijo Armando Víctor Gutiérrez.

Puntualizó que la larva venía en estado moribundo, lo que confirma que se están siguiendo los protocolos dictados, que es que 72 horas antes de que los animales lleguen a Nuevo León deben ser inyectados con un medicamento llamado ivermectina, el cual mata al gusano implantado en los animales.

“En particular, hemos estado en constante comunicación con Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León, trabajando coordinadamente en el tema”, agregó.

Puntualizó que se revisaron todos los ejemplares que venían en esa carga y solo fue un solo animal el que presentaba este gusano; los demás estaban fuera de peligro.

