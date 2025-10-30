Cerrar X
Nuevo León

Difunden video de maltrato animal contra un gato en Apodaca

Videos de seguridad muestran como un grupo de hombres ejercen diversos actos de crueldad conta un felino, lo que causó indignación en los habitantes

  • 30
  • Octubre
    2025

En un video enviado a El Horizonte, un grupo de empleados de un taller-bodega de tráileres aparecen presuntamente matando a un gato, al que primero amarran de las patas y luego lo matan pisándole  el cuello, mientras se regocijan.

Las imágenes de la crueldad o acto a sangre fría fueron  proporcionadas de manera anónima  y son evidencia del crimen ocurrido el pasado lunes.

De las cinco personas que aparecen en el video, dos son las que directamente  atentan contra la mascota.

El negocio se ubica en el  número 1259 de la Carretera Mezquital-Santa Rosa, casi esquina con la calle Galeana, a la altura de la colonia Balcones del Mezquital, en Apodaca.

Mientras cometen el delito, el gato maúlla desesperadamente, pero sus gritos son inútiles.

Tras aplastarlo con el pie, en animal deja de llorar y los sujetos al parecer hacen bromas.

Luego, embolsan el cuerpo del gato y con toda tranquilidad se disponen a tirarlo  en otro punto no determinado.

Acudimos a la bodega, hablamos con el representante del negocio,  que aceptó ser  uno de los que aparecen en el video, pero rechazó que lo hayan matado.

Según él, la acción fue sólo era para trasladar al animal  a otro sitio.

El televidente que nos envió el material dijo tener entendido  que de la misma manera esos empleados ya han sacrificado a otros felinos.

Cuando los sujetos terminan su acción, otro de sus compañeros entra cargando a otro gato.

En la bodega, aparecen más gatos desplazándose entre los tráileres y maquinaria.   


