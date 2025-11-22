Cerrar X
IMG_6353_4c317f7f5e
Nuevo León

División Ambiental inhabilita crematorio clandestino en Monterrey

Este lugar que fungía como una conocida panadería en avenida Garza Sada, fue señalada por vecinos tras percibir olores fétidos provenientes de su interior

  • 22
  • Noviembre
    2025

La División Ambiental suspendió este sábado un crematorio clandestino que operaba bajo la fachada de una panadería en el municipio de Monterrey.

En un operativo coordinado de la Secretaría de Medio Ambiente y Procuraduría Estatal de Medio Ambiente realizaron una inspección para encontrar diversos indicios que prueban que aquel local operaba bajo el nombre comercial "Eternal friend, Cremación de Mascotas". 

En el lugar reportaron el hallazgo de mobiliario e instrumentos propios de un servicio de cremación, incluido un horno, un congelador, mesas de acero inoxidable, molino para restos óseos, urnas decoradas con huellas de perros con alas, así como restos de cenizas, fragmentos óseos y animales parcialmente calcinados.

Ante la falta de permisos para operar, la Procuraduría Estatal impuso la suspensión temporal total de actividades, mientras que la Fiscalía del Estado aseguraba el inmueble.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

20251122_222753_d30c4b4d28
Leones en Acción alcanza 45.7 toneladas de basura recolectadas
Whats_App_Image_2025_11_22_at_4_59_19_PM_fdc1fd54db
Extorsionan a medios locales y roban $300 mil pesos
WGB_79453dd89d
Oso merodea calles de Campestre Mederos en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

b42db1ed6749e08cc43cb807b90408a81ebb8f05w_774eabc343
Verstappen gana en Las Vegas y aprieta la lucha por el título
Luztopia_251de20c3a
¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025
Jennifer_Hermoso_fe7f77143f
Afirma Jennifer Hermoso que Tigres es 'una fuerza imparable'
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×