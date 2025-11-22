División Ambiental inhabilita crematorio clandestino en Monterrey

La División Ambiental suspendió este sábado un crematorio clandestino que operaba bajo la fachada de una panadería en el municipio de Monterrey.

En un operativo coordinado de la Secretaría de Medio Ambiente y Procuraduría Estatal de Medio Ambiente realizaron una inspección para encontrar diversos indicios que prueban que aquel local operaba bajo el nombre comercial "Eternal friend, Cremación de Mascotas".

En el lugar reportaron el hallazgo de mobiliario e instrumentos propios de un servicio de cremación, incluido un horno, un congelador, mesas de acero inoxidable, molino para restos óseos, urnas decoradas con huellas de perros con alas, así como restos de cenizas, fragmentos óseos y animales parcialmente calcinados.

Ante la falta de permisos para operar, la Procuraduría Estatal impuso la suspensión temporal total de actividades, mientras que la Fiscalía del Estado aseguraba el inmueble.

