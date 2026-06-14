Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_14_at_6_58_49_PM_c158d6f987
Nuevo León

El Estadio Monterrey se pinta de fiesta bajo un cielo nublado

Pese a que el ambiente es de fiesta total, el clima ha comenzado a jugar su propio partido pues ya se reportan fuertes precipitaciones y tormenta eléctrica.

  • 14
  • Junio
    2026

Los aficionados han comenzado a ingresar bajo un cielo completamente nublado al Estadio Monterrey previo al silbatazo inicial del esperado encuentro entre las selecciones de Suecia y Túnez. 

Desde las primeras horas del día, los seguidores de ambos conjuntos se congregaron en las inmediaciones del recinto.

WhatsApp Image 2026-06-14 at 6.58.49 PM.jpeg

La experiencia para los asistentes comenzó mucho antes de ocupar sus butacas, ya que el estadio ha habilitado una exclusiva zona para fanáticos en su interior. En este espacio, los presentes pueden disfrutar de diversas experiencias diferenciadas.

Pese a que el ambiente es de fiesta total, el clima ha comenzado a jugar su propio partido: mientras los fans esperan bajo un cielo densamente nublado, ya se reportan fuertes precipitaciones y tormenta eléctrica en la zona sur de la ciudad.

WhatsApp Image 2026-06-14 at 6.58.29 PM.jpeg

El encuentro está programado para iniciar en punto de las 20:00 horas, momento en que el Estadio Monterrey vibrará con el debut de estas dos naciones en el primer partido en suelo regiomontano. 

WhatsApp Image 2026-06-14 at 7.07.44 PM.jpeg

Por ahora, el flujo de ingreso se mantiene constante y fluido, con una marea de colores que anticipa una noche memorable para el balompié internacional.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_15_at_9_51_32_PM_1c10936d72
Héroe sin capa: regio salva a niña en Carretera Nacional
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
nl_suecos_0c798e2ff5
La 'marea vikinga', de Suecia se enamora de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

sismo_china_817bf6f37e
Sismo de 6.3 deja un muerto y cuatro heridos en China
herve_renard_tunez_51a9df556b
Asume Hervé Renard como DT de Túnez para Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_15_at_9_51_32_PM_1c10936d72
Héroe sin capa: regio salva a niña en Carretera Nacional
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×