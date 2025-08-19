Elegirán a escuelas que sí deben implementar transporte escolar

Con un estudio que tanto la Secretaría de Movilidad como la de Educación están llevando a cabo, se definirá cuáles son las escuelas que sí deberán implementar un plan de transporte escolar para evitar tráfico en sus alrededores.

Después de una mesa de trabajo sobre el transporte escolar, el secretario de Educación, Juan Paura, informó que ya se está trabajando en un estudio sobre cuáles son las escuelas, tanto públicas como privadas, que tienen una severa crisis de movilidad.

“De alguna manera (lo haríamos), tanto las autoridades municipales, como la Secretaría de Movilidad y la de Educación, como ya lo señalé, sociabilizaríamos con ellos".

“Esto para hacerles ver esta área de oportunidad y que tendríamos que ser las que estaríamos atacando”, dijo Juan Paura.

Puntualizó que los principales polos donde hay más problemas, ya que tienen más colegios privados que escuelas públicas, son las zonas residenciales aledañas a la Carretera Nacional y toda la zona de Cumbres.

“Son zonas que tenemos establecidas como alto aforo, pero también hemos estado (haciendo estudios) en Guadalupe y San Nicolás; próximamente tendremos la zona poniente de Monterrey y, posteriormente, Apodaca".

“Pero viendo principalmente la parte de los colegios privados, que es donde hay mayor densidad, que nos está afectando la movilidad”, agregó el secretario.

Puntualizó que son alrededor de 1,300 planteles de colegios privados que existen en el estado y se está analizando cuáles son los que más problemática tienen, ya que en las escuelas públicas la mayoría de los alumnos van caminando o en transporte público.

“Platicamos ya con 30 colegios en la zona de la Carretera Nacional, que es una zona con mucha incidencia; detectamos que 120,000 niños son trasladados, y también en la Zona de Cumbres, pero eso no quiere decir que en las demás zonas exista esa afluencia".

“Cada escuela tendrá que hacerlo; nosotros haremos las bases, pero luego cada escuela, de acuerdo a sus características particulares, nos dé un programa al que le daremos seguimiento”, dijo Paura.

Comentarios