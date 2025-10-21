⁠Empujan en Congreso crear delito de 'montachoques'

Ante la llegada de “montachoques” en la urbe regia, diputados ya levantaron las antenas de alerta y están empujando que este tipo de extorsión se considere un delito.

De hecho, ya hay iniciativas para castigar con 10 años de prisión a quien cometa este tipo de extorsión a conductores, mientras circulan en la vía pública.

Legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano afirmaron que, al no estar tipificado en la ley, las víctimas quedan en una situación de vulnerabilidad y no se pueden crear políticas públicas adecuadas para prevenirlos.

Aunque el Código Penal contempla sanciones por extorsión, fraude o amenazas, los casos de montachoques suelen tratarse como simples accidentes viales o conflictos civiles, lo que dificulta la intervención efectiva de las autoridades y favorece la impunidad.

Miguel Lechuga, diputado local del PAN, ya presentó una iniciativa de modificación al Código Penal, para tipificar el delito y castigarlo hasta con 10 años de prisión, y buscarán hacer mesas de trabajo para perfeccionar la modificación.

“Lo que estamos viendo con la Comisión de Justicia es ver unas mesas de trabajo para que la Fiscalía venga y nos dé su punto de vista".

“Pero sobre todo es para evitar que estos grupos delictivos crezcan en el área metropolitana, porque nos ha tocado que en avenidas importantes de Santa Catarina y de Monterrey ya están operando y buscamos que se les castigue con seis y hasta 10 años de prisión”, dijo el diputado Miguel Lechuga.

El viernes pasado, El Horizonte dio a conocer que los “montachoques” ya operan en la zona metropolitana cuando todavía hace poco se conocía de su existencia en otras entidades o en carreteras de la zona urbana.

La propuesta de Lechuga busca tipificar el delito en el Código Penal del estado reformando las fracciones IX y X, y adicionaría la fracción XI al artículo 395, con el objetivo primordial de "atender de manera firme este tipo de conductas delictivas".

Ante esto, el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso, el priista Javier Caballero, informó que esta modificación ya se está trabajando junto con la Fiscalía para afinar el delito y evitar alguna duplicidad en el Código Penal.

“Ya la estamos consultando en la Comisión de Seguridad y Justicia porque, por el tipo de delito y redacciones, son las iniciativas que tenemos que consultar con la Fiscalía para evitar que en la redacción pueda haber una duplicidad de un delito que ya se encuentre tipificado con otro nombre".

“Pero en el caso de que no tengamos este tipo de delitos, obviamente siempre va a ser sano tener los candados y mecanismos de sanción para los nuevos delitos que se vayan generando y, por supuesto, que estamos en la disposición de avanzar una vez que la Fiscalía nos lo palomee”, dijo Javier Caballero.

Se agregó que también se debe iniciar una campaña de prevención sobre los “montachoques” para que la población esté enterada de cómo operan estos delincuentes.

Normalmente, los ‘montachoques’ generan un accidente vial, en donde técnicamente y según lo que establecen los reglamentos de tránsito, la otra persona tiene la culpa y, con la excusa de evitar problemas con las aseguradoras y elementos de policía, exigen dinero en efectivo.

Sin embargo, en algunas ocasiones, al no obtener el efectivo por parte del otro conductor, recurren a las amenazas y agresiones físicas.

