Entrega Samuel García 141 viviendas del Bienestar en Pesquería

Los gobiernos de Nuevo León y federal entregaron 141 viviendas en el municipio de Pesquería, dentro del programa Viviendas del Bienestar.

Esto como parte del plan para brindar accesibilidad a las familias a un patrimonio propio.

Apoyo a familias vulnerables

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quienes destacaron que este programa busca beneficiar a decenas de familias en situación de vulnerabilidad.

El mandatario estatal subrayó que, con la llegada de Romero Oropeza al Infonavit, se erradicaron malas prácticas en la edificación y entrega de viviendas, y confió en que este esfuerzo permitirá avanzar en la meta de otorgar 10 mil hogares al año en la entidad.

García Sepúlveda explicó que Nuevo León recibe cada año a alrededor de 160 mil personas provenientes de otros estados, además de registrar cerca de 100 mil nacimientos anuales, lo que genera una alta demanda de vivienda social.

“Se requiere alrededor de 10 mil casas de interés social por año para evitar que este fenómeno se convierta en un problema mayor”, afirmó.

Proyectos en marcha en Nuevo León

Por su parte, el director general del Infonavit aceptó el reto y anunció que actualmente se construyen 11 mil viviendas en distintos municipios del estado, como García, Cadereyta, Ciénega de Flores y Sabinas Hidalgo.

Además, adelantó que durante el primer trimestre del próximo año se sumarán 6 mil 800 viviendas más, siempre y cuando cumplan con criterios de ubicación y servicios básicos.

El programa Viviendas para el Bienestar del Infonavit está dirigido a familias mexicanas en situación de vulnerabilidad, con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.

En el desarrollo habitacional de Pesquería se proyecta la entrega de 680 viviendas, de las cuales 141 fueron entregadas durante este evento.

A la entrega de viviendas asistieron Francisco Esquivel Garza, presidente municipal de Pesquería, y Eugenio Montiel, director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), quienes reiteraron su compromiso con el acceso a vivienda digna para las familias del estado.

Comentarios