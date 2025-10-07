Cerrar X
Nuevo León

Entregan medalla ‘Mauricio Fernández’ en Congreso a familiares

La familia del exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández recibieron en el Congreso la medalla que se creó con su nombre por su aportación cultural en NL

  • 07
  • Octubre
    2025

La familia del exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández recibieron en el Congreso la medalla que se creó con su nombre la cual honra a aquellas personas que aportan a la cultura de Nuevo León.

Esta medalla se creó el mes de septiembre con la intención de entregársela en persona al mismo Mauricio Fernández, sin embargo, ante su fallecimiento los diputados no pudieron realizar el acto, pero se pidió a sus hijos que la recibieran en su lugar.

“Yo creo que mi papá debe de estar festejando en el cielo con todos sus  cuates que le han ayudado a sacar todos sus proyectos adelante que ya se adelantaron, pues deben de estar festejando.

“Creo que es un ejemplo que todos debemos seguir, esta medalla para mi representa y para mis hermanos es una gran responsabilidad”, dijo Vanessa Fernández, hija de Mauricio Fernández.

Antes de que falleciera Mauricio Fernández se aprobó la creación de la medalla y que se le entregaría por primera vez a él pues llevaría su nombre por sus aportaciones a la cultura.

51db547f-7e87-4d43-b6fa-f967e647db25.jfif

La presea fue propuesta por el panista Mauro Guerra quien aseguró que cuando se aprobó la creación de la medalla, Mauricio Fernández pudo ver ese acto a través de videos y las notas periodísticas y dijo estar muy honrado.

“Él pudo ver que su legado se transformaba en un reconocimiento, como la historia ahora empezaba a escribir su nombre entre quienes han servido con visión a Nuevo León.

“Hoy en este espacio que entregamos por primera vez esta medalla que lleva su nombre como un reconocimiento a su trayectoria, a su ejemplo y a la huella que dejó Mauricio Fernández Garza en Nuevo León”, dijo Mauro Guerra.

En la ceremonia estuvieron todos los hijos de Mauricio Fernández, Vanessa, Alana, Milarca, Antón, Stefan y Max, además de el actual alcalde de San Pedro, Mauricio Farah.


