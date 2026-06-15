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Nuevo León

Entregarán tarjetas de pensión de Bienestar del 15 al 21 de junio

Para una mejor atención, quienes se registraron para cualquiera de las dos pensiones, recibirán un mensaje de texto SMS para informar el día, hora y lugar.

  • 15
  • Junio
    2026

Del 15 al 21 de junio se realizará la entrega de las Tarjetas Bienestar a los beneficiarios que se registraron en el pasado mes de abril.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya,  informó que esto aplica  para la Pensión para Adultos Mayores de más de 65 años  y la  Pensión Mujeres de 60 a 64 años.

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen, por ello las pensiones de Bienestar se fortalecen. Con la Pensión Mujeres Bienestar, por primera vez se reconoce toda una vida de trabajo en el cuidado de la familia. A los Adultos Mayores con la pensión se les reconoce la aportación que hicieron en el desarrollo de México”, expresó Ramírez.

Detalló que para una mejor atención, quienes se registraron para cualquiera de las dos pensiones, recibirán un mensaje de texto SMS para informar el día, hora y lugar donde deben acudir para recoger la tarjeta, o pueden consultar con la CURP en la página de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar.

Para la entrega de las Tarjetas Bienestar es importante llevar: el comprobante de trámite del registro y la identificación oficial con fotografía en original y copia.

La funcionaria  exhortó a la población a informarse a través de las redes oficiales @bienestarmx;  en la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o en  la página web.
www.gob.mx/bienestar 


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