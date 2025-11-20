Entregaré el presupuesto después de las 23:00 horas: Samuel
El mandatario aseguró mediante sus redes sociales que entregará el presupuesto después de las 23:00 horas debido a que acababa de un viaje de la CDMX
El Gobernador de Nuevo León aseguró que entregará el presupuesto después de las 23:00 horas de este jueves 20 de noviembre.
A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video en donde asegura que acababa de llegar a su casa luego de un viaje a Ciudad de México, el cual describió como de buenos resultados.
“Por fin en casa, pero fue una muy buena vuelta; ya vamos a firmar el presupuesto, últimos detalles y se presenta hoy a las 11 y pico de la noche en tiempo y forma”, dijo el Mandatario Estatal.
El Congreso del Estado amplió el horario de la Oficialía de Partes hasta las 23:59 horas de este 20 de noviembre para recibir el Paquete Fiscal 2026.
