Entregaré el presupuesto después de las 23:00 horas: Samuel

El Gobernador de Nuevo León aseguró que entregará el presupuesto después de las 23:00 horas de este jueves 20 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video en donde asegura que acababa de llegar a su casa luego de un viaje a Ciudad de México, el cual describió como de buenos resultados.

“Por fin en casa, pero fue una muy buena vuelta; ya vamos a firmar el presupuesto, últimos detalles y se presenta hoy a las 11 y pico de la noche en tiempo y forma”, dijo el Mandatario Estatal.

El Congreso del Estado amplió el horario de la Oficialía de Partes hasta las 23:59 horas de este 20 de noviembre para recibir el Paquete Fiscal 2026.

