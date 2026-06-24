Equipan a policías con trajes antimotín para controlar multitudes

El alcalde Héctor García entregó 200 equipos antimotín, así como 50 pistolas eléctricas y 300 cámaras corporales nuevas, que se suman a las ya existentes

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de control de multitudes, disturbios, eventos de alto riesgo y acciones preventivas en materia de seguridad pública, los elementos de seguridad en Guadalupe cuentan con equipamiento anti-motín.

El alcalde Héctor García entregó 200 equipos antimotín, así como 50 pistolas eléctricas y 300 cámaras corporales nuevas, que se suman a las ya existentes.

El objetivo, explicó el edil, es brindar mayor protección física al personal operativo, reducir riesgos durante intervenciones especiales y mejorar las condiciones de seguridad en el desempeño de sus funciones, además de garantizar a la ciudadanía que quien le brinda seguridad cuenta con las herramientas para realizar bien su labor.

“Los 200 equipos antimotín son una herramienta que le da tranquilidad a los elementos y de requerirlo la policía estará preparada, además taser o pistolas eléctricas, mucha más tecnología que se está adquiriendo y que da mucho nivel de seguridad en favor de la ciudadanía, hoy es un día importante para el tema de seguridad en Guadalupe, también por la adquisición de 300 body cams que cuentan con una tecnología moderna que incluye la traducción de idiomas”, expresó García.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Alfredo Fabela y el Presidente del Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad, Marco Antonio Vargas, consideraron que los conjuntos anti motín contribuyen al fortalecimiento de la institución, que colabora en blindar la seguridad en la justa deportiva mundialista que se lleva a cabo en la entidad.