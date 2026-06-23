En un video se observa como desciende de una camioneta para ir con otro conductor, en una acción señalada como un presunto acto de intimidación

Inicio / Nuevo León / Escolta del alcalde de El Carmen ahora es señalado por amedrentar

La polémica en torno al alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, continúa creciendo luego de que comenzara a circular un nuevo video en el que presuntamente uno de sus escoltas amedrenta a un automovilista.

El nuevo señalamiento surge días después de que se difundieran imágenes donde el edil aparece agrediendo a un mesero en una taquería ubicada en San Pedro, hecho por el cual posteriormente emitió una disculpa pública mediante un comunicado.

Difunden nuevo video que involucra a escolta del edil

En el material que recientemente comenzó a compartirse en redes sociales, se observa una camioneta blanca en la que presuntamente se desplaza un elemento de seguridad relacionado con el alcalde.

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, el vehículo le cierra el paso a otro automovilista y posteriormente el escolta desciende para acercarse al conductor, en una acción que usuarios han señalado como un presunto acto de intimidación.

Según versiones difundidas tras la publicación del video, este escolta sería la misma persona que aparece en la grabación del incidente ocurrido en la taquería de San Pedro.

Relacionan al escolta con el altercado en taquería

En el video del establecimiento, el elemento de seguridad ingresa al lugar y presuntamente amaga con desenfundar un arma de fuego.

Incluso, en una de las escenas se observa cómo uno de los comensales intenta detenerlo, pero el escolta retira la mano del ciudadano. También se aprecia que una mujer decide levantarse y abandonar el lugar ante una posible escalada de la situación.

PAN y PVEM anuncian acciones contra el alcalde

En una actualización del caso, Policarpo Flores, dirigente estatal del PAN, anunció que su partido presentará ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra el alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza.

Esta acción se sumaría a la anunciada por el dirigente municipal del PVEM, Rodolfo Peña Martínez, quien acudió el día anterior al Congreso del Estado para informar que promoverán una acción judicial por los presuntos delitos de violencia física, amenazas y abuso de autoridad.