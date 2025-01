Esperanza y temor marcan camino del sueño americano

A medida que se acerca la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, miles de migrantes que pasan por Nuevo León en su camino hacia el “sueño americano” se enfrentan a una gran incertidumbre.

Mientras las amenazas de deportaciones masivas y el endurecimiento de las políticas migratorias generan un clima de expectativa y temor entre aquellos que buscan una vida mejor al norte de la frontera, las personas migrantes que pasan por Nuevo León aguardan con expectativa y comparten sus historias.

En medio de esta incertidumbre, refugios como Casa Monarca en Santa Catarina y la Iglesia Santa María Goretti se preparan para recibir a un mayor número de migrantes, ofreciendo un lugar seguro y apoyo en su camino hacia el norte.

“No podemos prever, no sabemos exactamente con certeza, pero también todos tenemos un límite, una capacidad. Entonces, creemos que podemos mejorarla, disponer nuestros espacios al máximo”, comentó Marcos Montalvo, padre de la Iglesia Santa María Goretti.

Mientras tanto, los migrantes continúan su viaje, con la esperanza de que, a pesar de las adversidades, sus sueños de una vida mejor se hagan realidad.

Es el caso de Johan Mendoza, un venezolano de 30 años que lleva siete meses migrando con la esperanza de un futuro mejor para su familia. Con apenas unos días de nacida su hija en su natal Venezuela, Johan decidió emprender el viaje, quizá la decisión más difícil de su vida, pero la de mayor esperanza.

“Mi recorrido fue un poco fuerte, desde que salimos de Venezuela fue tropiezo y tropiezo. Pasamos la selva, casi 400 kilómetros… todo ha sido plata, plata. Hemos tenido problemas con migración, han intentado secuestrarnos”, relató Johan, quien en Venezuela fue policía.

El recorrido de Johan no ha sido fácil. Comenzó cruzando la peligrosa selva del Darién, conocida como "La selva de la muerte", una frontera de cientos de kilómetros entre Colombia y Panamá, donde en los últimos 2 años más de 800,000 migrantes, la mayoría venezolanos, se han arriesgado a cruzarla.

Para Johan, fueron cuatro días de cansancio y de temor constante de no salir con vida.

“Estoy haciendo todo esto por darle una mejor calidad de vida a mi familia. Dejé en Venezuela a mis tres hijos y a mi esposa. Todos los días hablo con ellos, pero son siete meses que no los veo”, confesó Johan, con la voz quebrada por la emoción.

El migrante venezolano sueña con llegar a Estados Unidos y construir un mejor futuro para su familia, aunque sabe que no será fácil, especialmente con las recientes amenazas del presidente electo Donald Trump de deportar de forma masiva a miles de migrantes.

“Todo se lo dejo a Dios. Quisiera que todo se arreglara, que nos permitieran pasar a los Estados Unidos, que Dios le hablara el corazón al presidente Trump y siguiéramos adelante. Nosotros somos trabajadores”, expresó Johan con esperanza.

Madre hondureña en busca de refugio

Ingrid Gómez, una madre hondureña, ha recorrido un largo y peligroso camino junto a sus tres hijas de 10, 12 y 15 años. Salió de su país hace un año y tres meses, huyendo de las pandillas de la Mara Salvatrucha que acechaban a sus hijas. Sin su esposo, quien falleció, y con su hogar destruido por un incendio, Ingrid no encontró otra opción.

“Yo en Honduras no tengo nada. Mi casa se me quemó, mi esposo se murió, no tengo nada. Mi mamá no está, sólo mis hermanas. Regresar, ¿para qué?, a mi hija de 15 la querían meter a las maras. Por eso salí de mi país, para buscarles un mejor futuro a ellas”, relató Ingrid con determinación.

El viaje no ha sido fácil. Los migrantes tienen que recorrer miles de kilómetros en “La Bestia”, el tren que los acerca a sus sueños, además de sufrir robos, extorsiones y hasta secuestros.

“Teníamos tres días en la casa, comíamos lo poquito que teníamos: pan, agua… Casa Monarca para nosotros ha sido una bendición… somos iguales todos”, dijo Ingrid, agradecida por el refugio que les ha brindado Casa Monarca en Santa Catarina.

Ingrid clama por empatía y espera que continúe el programa de atención a refugiados. Quiere llegar a Estados Unidos de forma legal y reencontrarse con sus hermanas, quienes ya lo lograron.

“Le pido a Dios todos los días que sea Él quien tenga el control de mi vida y que le toque el corazón al presidente Trump, que nos permita cumplir el sueño americano y que nos dé también la protección”, expresó Ingrid con fe.

Colombiano deja huella con su voz

Richard, un migrante colombiano, músico y productor, deja huella de su travesía a través de sus letras.

Con su música, Richard busca alcanzar el sueño americano y compartir su historia con el mundo.

“Canta canción al 31.35”, se escuchó en una grabación de Richard, cuya voz resuena con esperanza y determinación.

La historia de este migrante colombiano es una más entre miles de migrantes que, con fe y corazón, buscan un futuro mejor en Estados Unidos. Su música es un testimonio vivo de la lucha y el sacrificio que enfrentan en su camino hacia el sueño americano.

