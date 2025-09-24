Esperarán para designar a alcalde sustituto en San Pedro

Para designar al alcalde sustituto de San Pedro tras el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, el Congreso de Nuevo León esperará a que el Cabildo sampetrino haga el nombramiento, para en su caso ratificarlo o rechazarlo.

El coordinador de los diputados panistas, Carlos de la Fuente, explicó que la legislación establece que durante los primeros 20 días de ausencia definitiva, el secretario del Ayuntamiento, en este caso Mauricio Farah, debe fungir como Encargado de Despacho de la presidencia municipal.

Por cierto, Fernández Garza alcanzó a cabildear ante el Congreso Local para que el mismo Mauricio Farah sea nombrado alcalde sustituto para los siguientes dos años del período municipal.

"Primero tenemos que esperar el nombramiento del Ayuntamiento, hay que recordar que el procedimiento marca que el Ayuntamiento tiene que nombrar a una solicitud y ésta tiene que ratificarse o rechazarse por el Congreso", expresó.

"Entonces, vamos a esperar a que el Ayuntamiento haga su avance y ya que recibamos esta solicitud lo trabajaremos con el resto de los coordinadores para, a la brevedad, que el Municipio de San Pedro pueda tener su alcalde sustituto”, afirmó.

Aclaró que se hará lo que establecen las leyes y normas.

"La ley contempla que los primeros 20 días, si mal no recuerdo, se queda el secretario del Ayuntamiento al frente del gobierno y posteriormente ya tendría que tomar alguien ese lugar", detalló.

Comentarios