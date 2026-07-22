Monterrey y Santiago detectaron conductores circulando hasta a 140 km/h en la Carretera Nacional y reforzaron los operativos de vigilancia

Inicio / Nuevo León / Exceden hasta en 75% límite de velocidad en Carretera Nacional

Aunque la velocidad máxima de circulación en la Carretera Nacional es de 80 kilómetros por hora, automovilistas superan hasta en un 75% el límite, revelaron los municipios de Monterrey y Santiago.

Datos difundidos tras las tragedias que enlutaron en semanas recientes a múltiples familias, detallan que la transitada vía es frecuentemente utilizada como “pista de carreras”.

En territorio santiaguense, por ejemplo, durante la última semana se detectaron conductores viajando a 132 km/h.

Similar exceso se registra en el tramo de la Carretera correspondiente a Monterrey, donde la velocidad llegó a alcanzar 140 kilómetros.

Ambos municipios metropolitanos iniciaron ya operativos para hacerle frente al mortal fenómeno.

En entrevista para EL HORIZONTE, el secretario de Seguridad regiomontano Eduardo Sánchez Quiroz resaltó que son los fines de semana cuando registran mayores incidencias.

“Arrancamos con operativos carrusel, los instalamos a partir de las 11:00 de la mañana, que es cuando baja la afluencia y quedan espacios con rectas donde los vehículos pueden desarrollar esas velocidades”, dijo, “y en la noche tenemos un problema, sobre todo los jueves, viernes, sábados y domingo, que es cuando la ingesta de alcohol genera que los conductores en tramos espaciosos lleguen hasta los 140 km.

“Por eso tenemos también un operativo con radares certificados que son manipulados por oficiales, tomamos fotografías e información de las placas y se mandan esos datos a donde está un filtro más adelante para separar a los conductores que vienen con exceso de velocidad”.

El mismo mecanismo preventivo se instaló en Santiago, donde la Secretaría de Seguridad busca de igual manera reducir los accidentes.

“Los estrellamientos son los percances que más tenemos, y se deben principalmente a no respetar el límite de velocidad y viajar distraídos”, comentó el titular de la corporación Azael Castillo Vargas.

Y aunque el límite máximo es de 80 kilómetros por hora, los tramos de la Carretera que pasan por la zona urbana tienen una disposición diferente y más estricta: 50 km/h.

En ese sentido, y ante las tragedias recientes, ambos municipios informaron que los operativos se mantendrán de forma permanente.

Para Santiago, explicaron, la lectura de velocidades ya se implementaba, pero ahora será reforzada tanto en tiempo como en cantidad.

“Ahora queda pedir a la ciudadanía que cumplan con su obligación: respetar los límites, usar el cinturón de seguridad, manejar a la defensiva, y conducir de manera cortes con los otros vehículos”, urgió Castillo Vargas.

Registra Carretera Nacional mortal estadística

En lo que va del año, ambos municipios metropolitanos acumulan en conjunto 13 fallecimientos viales, 1,094 percances, y 80 personas lesionadas.

Santiago lidera la mortal estadística con siete muertos, mientras que Monterrey reportó seis incidencias en el mismo periodo.

Dos casos recientes, ambos ocurridos en julio, regresaron la conversación sobre la peligrosidad que hoy representa la Carretera Nacional.

El más reciente ocurrió el domingo en territorio regio, cuando un joven de 22 años perdió la vida y sus cinco acompañantes resultaron heridos tras chocar con un árbol al viajar a exceso de velocidad y recibir un cerrón de otro vehículo.

En Santiago, el pasado 10 de julio cuatro jóvenes murieron luego de ir jugando carreras y estrellarse contra una camioneta en el sentido contrario de la circulación.