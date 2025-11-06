Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey

Para que realmente sea un aeropuerto “digno” de una sede mundialista, pero sobre todo para garantizarle seguridad, comodidad, orden, limpieza y un espacio agradable a los usuarios, la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados a nivel nacional exigió acabar con el “muladar” en que está convertido el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM).

La exigencia es que se privilegie el bienestar de los casi 15 millones de usuarios anuales por encima de las utilidades, ya que, según legisladores, lo que ha prevalecido es la lógica de la “ganancia”.

Según reportes financieros, a junio del año pasado las utilidades netas del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que opera el AIM, fueron de $1,292 millones de pesos, que es 1.5% superior respecto al 2023, cuya utilidad fue de 1,272 millones de pesos, según reportes de la Bolsa Mexicana de Valores.

En abril de este 2025, OMA y su sucia francesa Vinci Airports, la cual tiene el 30% de las acciones del negocio, dijeron en Francia que están invirtiendo $400 millones de dólares en remodelar el AIM para alcanzar hasta 18 millones de pasajeros al año.

El diputado federal del PAN, Víctor Pérez, quien preside la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que “eso no se nota”, pero que de ser así, se deben acelerar los trabajos.

“La ética empresarial y la ética pública deben ir dirigidas siempre a brindarle la mayor eficiencia al usuario y al pasajero, incluso privilegiar la seguridad sobre la utilidad“.

“Haríamos un llamado a que se hicieran esos trabajos con mayor celeridad, con mayor seguridad y, pues, apegados al reglamento de aeropuertos y apegados a la Ley de Aeropuertos, porque no puede ser que las instalaciones estén así”, indicó.

El Horizonte dio a conocer este miércoles que el AIM recibe a los turistas con un “muladar”, pues en terminales como la A, los pasajeros bajan a la pista en lugar de que se coloque un túnel para ingresar a las salas de espera, con lo cual se arriesga su integridad; además, caminan entre trafitambos, tablas tiradas y lugares sin señalización.

Ante esto, Pérez presentó un exhorto en la Cámara de Diputados en el que pidió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC), representada en Nuevo León por Jorge Villafranca, así como a la Agencia Federal de Aviación Civil, que obliguen a OMA a acabar con el “muladar”.

“Como ciudad que se prepara para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales —especialmente rumbo al Mundial 2026—, es fundamental garantizar que nuestra infraestructura aeroportuaria opere con estándares adecuados de seguridad, comodidad, limpieza y orden, ofreciendo una primera impresión digna de la capital industrial de México“.

“Si bien entendemos la importancia de modernizar nuestras instalaciones, también es nuestro deber cuestionar y vigilar el proceso cuando este genera incomodidades, riesgos o una mala imagen para quienes llegan a nuestra ciudad”, señaló el comunicado.

Pérez presentó una serie de preguntas dirigidas a las dependencias federales mencionadas, pero también al Comité Consultivo de Operación del AIM, en el que están incluidos el estado, las cámaras empresariales y OMA.

“¿Cuál es el avance real de la obra?; ¿Cuánto tiempo falta para su conclusión?; ¿Qué medidas temporales se están tomando para reducir las afectaciones a los pasajeros?; ¿Se han implementado protocolos adecuados de señalización, seguridad y limpieza durante los trabajos?”, cuestionó.

Viacrucis para ir a terminales y altos precios

Pero además de que sufren por instalaciones “para llorar”, los pasajeros también enfrentan altos costos de otros servicios y tienen que caminar largas distancias entre una terminal y otra.

Por ejemplo, todavía en abril pasado la noche de estacionamiento costaba $180 pesos y actualmente está en $290 pesos, que es un aumento de 61 por ciento.

Y como no dejan entrar taxis de aplicación como los Uber, las compañías se “papean” porque un viaje del aeropuerto a la zona Tec cuesta $800 pesos cuando en unidad de aplicación tendría un costo promedio de $300 pesos.

Que usen los túnles

Pérez señaló que, si bien en otros aeropuertos también se acostumbra bajar a los pasajeros en la pista, lo recomendable es que se evite, pues es riesgoso e incómodo para estos.

Señaló que las aerolíneas de bajo costo evitan utilizar estos aparatos porque tienen un costo adicional, pero señaló que eso debe ser absorbido por las empresas.

“Estoy seguro de que deben revisar esa situación en el tema de las aerolíneas de dar ese servicio al pasajero, que lo saquen de su sala de espera y haya un túnel de seguridad como los que ya conocemos, lo ponga inmediatamente en la puerta de abordaje, pero el llamado es precisamente a todas las autoridades involucradas”, indicó.

