Fallas en pluviales habrían provocado tragedia en Catujanes

De acuerdo con expertos, la tragedia ocurrida en el Fraccionamiento Catujanes, al sur de Monterrey, no puede explicarse de otra forma más que por la mala operación del drenaje pluvial construido por la desarrolladora, en este caso, la empresa Trazzo Urbano Internacional, subsidiaria del Grupo Internacional de Inversiones (IDEI).

Incluso, imágenes obtenidas por el dron de El Horizonte ponen en evidencia que una importante cañada, que fue convertida en área verde dentro del fraccionamiento, termina desembocando en una cancha deportiva y luego en una calle, lo que facilitaría que el agua se desborde e inunde las casas, como aparentemente pasó en el fatídico 25 de septiembre, en el que se inundó una residencia causando la muerte de un bebé.

Según voces expertas, los pluviales fueron mal diseñados y probablemente están mal ubicados, porque además en esa área del sur de Monterrey es común desviar los escurrimientos de agua para tener más espacio urbanizable.

En entrevista con El Horizonte, el vicepresidente técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, Ricardo Cavazos, indicó que conoce la zona y sabe que, como sigue en desarrollo, los canales pluviales son insuficientes y no están en los escurrimientos naturales que van al Arroyo La Chueca, sino que, en algunos casos, hay desvíos.

Incluso indicó que, tras la tormenta del 25 de septiembre, él realizó un recorrido por la zona de La Estanzuela y La Rioja, que son aledañas a ese fraccionamiento, y vio que los canales pluviales no operaban adecuadamente.

“Se pudieron haber presentado posibles desvíos (de los escurrimientos), posibles alteraciones a lo que es su comportamiento; ya no decimos natural porque ya no estamos en una zona natural, ya ahí estamos en una zona urbana”.

“Seguramente todavía no están bien conformados los que son los pluviales y esa, para mí, es la causa principal, debido a que sí existen pluviales al Arroyo La Chueca, pero desgraciadamente está muy invadido y eso, pues sí genera algunas problemáticas”, señaló.

Este martes, El Horizonte dio a conocer que, según vecinos de la colonia y colectivos, el Fraccionamiento Catujanes se construyó sobre una cañada y que incluso el municipio de Monterrey, allá por el 2018, les exigió mejorar las obras hidrológicas.

De hecho, el 13 de marzo de ese año les rechazaron liberarles la Constancia de Terminación de Obras y Liberación de Garantías, debido a esas fallas.

La tramitación de ese expediente corrió a cargo del apoderado legal de la empresa Trazzo Urbano Internacional, Gustavo Adolfo Backhoff Pliego, y de la empresa Desarrollo Inmobiliario Habitacional, que también intervino en la construcción, Horacio González Elizondo.

Trazzo Urbano Internacional es parte de Grupo IDEI, que pertenece al empresario Alberto de la Garza Evia.

El pasado 25 de septiembre se registró una fuerte tormenta en la zona sur de la ciudad, que provocó un fuerte escurrimiento de agua en el Fraccionamiento Catujanes, proveniente del Cerro de la Silla; tal situación ocasionó que la corriente de agua formara una represa y tumbara una barda que terminó inundando una casa donde estaba una mujer y su bebé de siete meses, el cual estuvo hospitalizado siete días y murió el sábado pasado.

Urge estduio

El vicepresidente técnico académico del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León advirtió que la situación puede seguirse presentando y ocasionando más daños, porque es evidente la irregularidad en la que opera el sistema pluvial.

Por lo tanto, recomendó un estudio profundo para corregir y ejecutar obras necesarias.

“Sí, mira, lo que se tiene que hacer es, pues, solamente un análisis ya detallado de lo que es todo el sector para poder determinar si hubo algún desvío de escurrimiento, pues, obviamente, poder detectar si fue por alguna, vamos a decir, construcción que se tenga ahorita en proceso o realmente fue por, a lo mejor, un mal planteamiento”.

“O sea, eso, pues, habría que hacer algún estudio detallado para poder detectar si es algo que fue temporal únicamente por algún desvío de algún proyecto que esté en construcción o realmente que ya, pues, obviamente, no se previó que pasara el escurrimiento por esa zona”.

“Obviamente, se realizan los estudios hidrológicos; se debieron haber realizado los estudios hidrológicos y haber previsto los escurrimientos que se están canalizando, pues, solamente la geometría adecuada para poder conducir lo que es toda el agua, que son estos escurrimientos secundarios que van y aportan lo que es el Arroyo La Chueca, que es el escurrimiento principal que está en el sector”, indicó.

Comentarios