Falta de regulación pega a inversiones en preventas de NL

En Nuevo León, las preventas de departamentos no están reguladas como ocurre en países como Estados Unidos, por lo que los riesgos que conllevan estas operaciones son mayores.

Expertos afirman que esta laguna o coyuntura es aprovechada por los desarrolladores de este tipo de inmuebles para utilizar ese “capital fresco” para el financiamiento de los proyectos que tengan en construcción, aunque esto implique incumplimientos con las entregas de las propiedades en tiempo y forma.

Esta situación se presenta en proyectos como los de la empresa IDEI, que dirige Alberto de la Garza Evia.

Dicha firma acumula una lista de proyectos con retrasos que ha quedado mal a sus compradores, como por ejemplo la Torre UNA que tiene apenas 72% de avance y debió entregarse en diciembre de 2023. Novus, otra torre de IDEI, tiene fecha de entrega para noviembre próximo y su avance es apenas de 19 por ciento.

Lo mismo pasa con la tercera torre del complejo Saqqara, que también se prometió para noviembre y su avance es de menos del 50 por ciento.

Si bien, es un esquema atractivo, pues el cliente puede obtener descuentos del 30% del valor total del proyecto, afirmó Jorge Paredes Guerra, director general de Realty World México que representa también un riesgo por los constantes incumplimientos.

“Esto genera una oportunidad de compra para la gente que quiere en un momento dado departamento nuevo y aprovecha las preventas. Efectivamente (las inversiones están en riesgo) y ahí lo que tiene que tener precaución el cliente es en pedir toda la información al desarrollador.



Es importante porque aquí nadie regula las preventas como ocurre en Estados Unidos, que allá sí está muy regulado.

“Generalmente, se dan (preventas) donde hay tasas de interés elevadas, el desarrollador busca financiarse porque le sale caro el financiamiento y entonces busca financiarse con las preventas para poder llevar a cabo el desarrollo, o una parte del mismo. Les sale más barato financiarse con capital fresco de parte de los compradores en preventa y este fenómeno surge con mayor intensidad cuando hay altas tasas de interés”, expresó en entrevista con El Horizonte.



OTRO PELIGRO... SUSPENSIÓN MUNICIPAL

Otro desarrollo que tiene un retraso considerable en Nuevo León es las torres de departamentos Sohl, que, además, recibieron una suspensión por parte del ayuntamiento de Monterrey poniendo en riesgo la entrega de los inmuebles.

Este proyecto se construye en la avenida Constitución y pertenece a la desarrolladora Proyectos 9, además, se habría comprometido a entregar los departamentos para febrero de 2025.

Y aunque hasta el momento se ha logrado una preventa del 80% de unidades, el avance de la obra es de apenas la construcción del cimbrado de colocado de columnas de los 4 niveles del sótano y en cuanto a la estructura el avance es del 0 por ciento.

Esta obra está detenida porque tiene una suspensión por Servicios Públicos de Monterrey desde el 5 de julio, por invasión de la vía pública.

La dependencia señaló que la desarrolladora no tiene los permisos para usar el espacio público, por lo que hay que regularizarse y solicitarlos.

En un recorrido de El horizonte se aprecia que desde fuera solo se aprecia una grúa que permanece estática, y al asomarse al interior se ve el cimbrado.

Al acercarse a uno de los empleados de obras cercanas, dijo que las labores de construcción aún estaban activas, pero las autoridades municipales colocaron los sellos y tuvieron que retirarse los obreros.

Sumando los retrasos que ya se tienen y esta nueva suspensión, los siete meses que les restan para cumplir su promesa de entrega, parecen no ser suficientes, pues al momento la edificación de esta torre no supera el nivel de la calle.

Y para poder reactivar los trabajos en el sitio de la obra la desarrolladora Proyectos 9 tiene que pagar la multa por impedir el paso peatonal afectar la infraestructura pública.

En su portal de internet, contemplan un área comercial, oficinas, departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, diversas amenidades como albercas, tanto techadas y al aire libre, así como lofts o espacios habitacionales abiertos.

Los compromisos que ya tiene con las preventas que ya tienen dicha desarrolladora podrían verse retrasados y hasta el punto de incumplirse, pues el tiempo avanza, pero la construcción no.



RECOMENDACIONES AL COMPRAR UN DEPARTAMENTO EN NL



¿Que debo revisar de la empresa o de quien me vende una propiedad para asegurar que sea un proyecto que sí se entregue?



* 1- Pedir escrituras del inmueble de donde está desarrollado

* 2- Consultar en el Registro Público si efectivamente esa propiedad no tiene algún tipo de gravámenes o demandas

* 3- Indagar sobre el desarrollador, quién es, qué experiencia tiene, que otros desarrollos ha hecho y como ha quedado con esos desarrollos

* 4- Verificar que la empresa o el particular tenga capacidad para solicitar crédito

* 5- Verificar tema de uso de suelo. Si ya tramitaron el permiso de construcción y que te lo muestren antes de la preventa

* 6- Buscar los planos del proyecto para ver que todo está registrado y en orden



Con información de Brenda Garza Y Víctor Amaro.

Comentarios