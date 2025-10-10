Cerrar X
Nuevo León

FGR contabiliza 18 personas sentenciadas en Nuevo León

Tras diversos operativos, al menos 41 personas fueron procesadas por diversos delitos como posesión de drogas y armas de fuego

La Fiscalía General de la República informó que durante el mes de septiembre obtuvo un total de 18 personas sentenciadas en el estado de Nuevo León.

Por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se logró la vinculación a proceso de 41 imputados en 28 asuntos por diversos delitos federales.

Estas cifras son resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por la Policía Federal Ministerial, quienes dieron cumplimiento a 409 mandamientos ministeriales. 

También se efectuaron seis cateos, así como siete operativos en los que se decomisaron 236 kilogramos de marihuana, 160 prendas apócrifas y ocho inmuebles, además de capturar a una persona.

La Fiscalía General de la República reafirmó su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal con el desmantelamiento de seis tomas clandestinas y la incautación de 56,175 pesos y cuatro vehículos relacionados con los delitos.

Entre las instituciones de seguridad que colaboraron para llegar a estos resultados se encuentra la Agencia de Investigación Criminal y el Ministerio Público Federal.


