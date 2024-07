Frenará Mauricio edificios en Casco; tumbará plan de Miguel

Ante los planes del aún alcalde Miguel Treviño para echar a andar desarrollos verticales en el Casco antiguo de San Pedro, el alcalde electo Mauricio Fernández Garza alista una batalla para ‘tumbar’ este proyecto y preservar la vocación cultural de esta zona.

Incluso, Fernández Garza, está llamando a los ciudadanos del sector a que “salgan a protestar” y a manifestar su postura ante la iniciativa de la actual administración en la que se prevé segmentar la zona e incrementar las densidades, y, en entrevista con El Horizonte, admitió que de ser necesario su administración le daría marcha atrás a todo lo que se apruebe en cabildo este martes referente al tema de ‘verticalizar’ el casco.

Al ser cuestionado sobre el tema, el futuro presidente municipal aseguró que existen múltiples obras emprendidas por la actual administración de Miguel Treviño que deberán ser modificadas.

“Estoy totalmente en contra del proyecto, ahorita está autorizado lo que está autorizado, que son básicamente dos pisos, todo lo que se quiere cambiar, yo no estoy de acuerdo. Tendremos que corregir muchas cosas que están mal hechas”, dijo Mauricio Fernández.

Y es que, reiteró el panista, no existen las condiciones para incrementar de manera drástica la cantidad de residentes en el Casco.

“Tú no puedes hacer proyectos de mayor densidad si no tienes infraestructura: no hay tuberías de Agua y Drenaje, para subir a esa densidad tendríamos que cambiar todas las tuberías del Casco. ¿Quién va a pagar eso? Es una locura, tendrías que romper todas las calles.

“No hay vialidad, no hay calles, no hay estacionamientos, no hay muchísimas cosas. ¿Cómo se les ocurre, por darle a algunos desarrolladores, empinar lo que ha sido un símbolo para el municipio?”, acusó.

En ese sentido, el próximo alcalde calificó las pretensiones de la actual administración municipal de una traición para favorecer la “voracidad” de las constructoras.

“Es una traición a San Pedro, es un insulto, porque Miguel tiene seis años ahí sentado, y a los dos meses de salir sí se le ocurre cambiar todo y dejar fastidiado al Casco.

“El Casco tiene así 100 años, cualquier alcalde lo pudo haber modificado, pero no hemos aceptado la voracidad de los desarrolladores, queremos que se mantenga ese ambiente de pueblito”, acusó Mauricio Fernández.



Vecinos preparan ‘lluvia’ de amparos

Luego de que Mauricio Fernández Garza, pidió a vecinos del Casco de San Pedro manifestarse en caso de estar en contra de la ‘verticalizar’ esta zona, un grupo de vecinos ya alistan planes para obtener amparos con el objetivo de impedir que la administración de Miguel Treviño, o incluso la entrante, pongan en marcha el proyecto.

Aracely Padilla, vecina de la zona y activista en defensa del Casco histórico de San Pedro, entrevistada por El Horizonte, explicó que un grupo de vecinos iniciaron los trámites para el recurso de amparo previo a la sesión de Cabildo del martes en la que se espera que los concejales municipales aprueben segmentar la zona e incrementar las densidades.





