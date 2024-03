Gaona: 'Sería vergonzoso ver al 'Bronco' como diputado'

La bancada local de Movimiento Ciudadano reveló tener conocimiento de que el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón ''El Bronco'', busca una diputación, calificándolo como 'desfachatez' tras heredar la crisis hídrica.

Eduardo Gaona, coordinador del Grupo Legislativo naranja opinó que la posibilidad de que ''El Bronco'' regrese a la vida política de Nuevo León como legislador local a través de la vía plurinominal es cuestionable.

"Que desfachatez, que descaro del 'Bronco' que no solamente nos dejó endeudados, con infraestructura mal hecha y sin acabar, sino que ahora, se está oyendo por ahí que quiere ser diputado plurinominal por el verde.

“Válgame Dios, con qué cara se le va a presentar aquí a la ciudadanía para exigir o para hablarle a la gente, con todo lo que ya sabemos e incluso estuvo preso y en ese sentido sería desvergonzado el hecho de que el Bronco pudiera acudir como diputado aquí en el Congreso”, dijo Gaona.

Lo anterior luego de que El Horizonte reveló que el valor de las obras hídricas en el sexenio del “Bronco” fueron las más bajas de los últimos dos sexenios, a lo que el líder de los diputados panistas, Carlos de la Fuente expresó que para solucionar el problema de la crisis hídrica, además de infraestructura como el acueducto Cuchillo II, se necesita una nueva fuente de agua como el Río Pánuco con Monterrey VI.

"Hoy, sin defender el Monterrey VI, porque no lo conocía a detalle, hoy este año tenemos $34,000 millones de pesos en dos obras, Cuchillo II y el agua tratada y no tenemos ninguna fuente nueva de agua, eso es lo que más me preocupa.

“El Monterrey VI eran como 38,000 millones de pesos, pero venía una gran cantidad de agua del Pánuco y luego le apostaron a la Presa Libertad que no alcanzaron a terminar y ahora pues este gobernador como que no le interesó al principio, pero ahora sí quiere”, agregó De la fuente.

En la primera mitad de 2022 la crisis hídrica se intensificó en Nuevo León, dando pie a la reducción del servicio de agua potable en la red doméstica. En ese entonces, Rodríguez Calderón opinó al respecto que durante su gestión como gobernador no hubo crisis hídrica.

Sin embargo, datos del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de las obras realizadas en el rubro del agua en el primer año de mandato de El Bronco fue de $531.4 millones de pesos, mientras que en el del priista Rodrigo Medina fueron $1,735.8 millones y en el del actual gobernador Samuel García se invirtieron $873 millones de pesos.

