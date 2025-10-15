Garantizan que las columnas de Línea 4 del Metro no corren riesgo

Las columnas del metro que van junto al Río Santa Catarina no corren ningún riesgo, simple y sencillamente porque tienen hasta 30 metros de cimentación y están ancladas a rocas sólidas, informó el estado.

Con un historial de crecientes en el Río Santa Catarina con lluvias copiosas y hasta meteoros climatológicos, el Gobierno de Nuevo León aseguró que la Línea 4 del Metro es una estructura resistente.

Y es que, de manera histórica, las construcciones que se han realizado en cercanía o dentro del cauce de este cuerpo de agua han sucumbido ante los embates de la naturaleza.

Ante estos hechos, en entrevista con El Horizonte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, comentó que, al igual que los pilares que sostienen la Línea 1 del Metro, esta nueva ruta también resistirá la creciente del río.

De acuerdo con el funcionario estatal, esta cimentación es de gran profundidad con la intención de llegar a suelo firme, con el objetivo de dar mayor firmeza a estas columnas de concreto que recorren el largo de la avenida Constitución.

“Primero se desborda el río; que le haga algo a esas columnas, están totalmente consolidadas y cimentadas, no hay ningún problema, estamos totalmente seguros de que van a aguantar como ha aguantado el cruce de la Línea 1 del Metro que cruza por Guadalupe, y esas están en mero medio del río".

“Esto tiene una cimentación similar o hasta más sólida que esas columnas del Metro, entonces no creemos que vaya a haber ningún problema; llegas a los 30 metros, a la zona sólida, son cuatro pilotes y luego, más adelante, 30 metros, una zapata y luego la columna; está muy resistente y con todos los estudios de ingeniería”, detalló Villarreal.

El Río Santa Catarina ha sido el escenario de múltiples desastres por la creciente del río; el más reciente fue el año pasado, durante la tormenta tropical Alberto, cuando los carriles exprés de Constitución se perdieron por la fuerza del agua.

Incluso hubo más afectaciones en diferentes puntos del cauce del afluente, como fue el debilitamiento de los refuerzos del paso de rodamiento de la extensión de esta misma vía en Guadalupe, que tiene como nombre bulevar Miguel de la Madrid.

Al igual que otros segmentos que tuvieron que ser cerrados del lado de la avenida paralela Morones Prieto, por daños estructurales ocasionados por la fuerza de la corriente que alcanzó el río.

Sin embargo, la cimentación de los pilares que sostienen el paso de los trenes de la Línea 1 de Metrorrey no ha sufrido daño alguno; de esta manera, Villarreal señaló que, en el caso de la nueva ruta, tiene mayor reforzamiento.

El Horizonte dio a conocer el pasado 12 de octubre que, al supervisar el progreso en la construcción de los talleres y cocheras para las Líneas 4 y 6 del Metro, el gobernador Samuel García aseguró que las labores están “en tiempo y forma”, con un 25% de avance.

El mandatario estatal también supervisó la subestación donde se proveerá energía eléctrica a todo el sistema, donde dijo que, al ser la obra más larga del continente, se requiere la mejor infraestructura para su operación.

“Bienvenidos a patios y talleres de la Línea 4 y 6, que va a ser la más larga del continente; por eso ocupamos un espacio muy grande también para maniobras que va a estar aquí. Vamos a un 25 por ciento y vamos en tiempo y forma”, declaró el gobernador.

Durante el recorrido por Av. Prolongación Madero, estación Churubusco y la subestación eléctrica para las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro en la Y Griega, estuvo acompañado por el director general de Metrorrey, Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia.

García destacó la velocidad del proyecto en comparación con administraciones anteriores.

“Este proyecto, para que dimensionemos, anteriormente se tardaban 15 años para hacer líneas del metro de 11 kilómetros; el nuevo Nuevo León, nosotros, en 5 años, son 34 kilómetros. Tres veces más largo, tres veces más rápido”, expresó.

Por su parte, Vargas detalló que este punto tendrá capacidad para 16 trenes, contará con dos rampas de acceso y un puesto de control central de respaldo para maniobrar el sistema en caso de emergencia.

Posteriormente, el gobernador y las autoridades inspeccionaron la colocación de las trabes.

“¿Cuántas vamos a instalar en los 34 kilómetros? Dos mil trabes. Dimensionemos: el pedazo del Obispado-Apodaca son dos mil trabes y hay más de tres mil personas trabajando”, resaltó García, añadiendo que, al sumar las extensiones al aeropuerto, son cerca de cuatro mil personas las que trabajan en el proyecto, lo que impacta positivamente en el empleo y la economía del estado.

Finalmente, el mandatario se trasladó a la subestación eléctrica ubicada en la Y Griega, la cual suministrará a las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro y también contará con una subestación de maniobras.

