Habilita Nuevo León centro de acopio para apoyo a Venezuela

El centro de acopio ha sido instalado en las oficinas de la Secretaría de Participación Ciudadana y operará hasta el viernes 3 de julio

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Ante la tragedia humanitaria que padece Venezuela tras sufrir dos de los terremotos más devastadores de su historia reciente, el gobierno de Nuevo León anunció la apertura de un centro de acopio estatal para recaudar víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las miles de familias afectadas.

Los sismos, de magnitudes 7.1 y 7.5, azotaron al país sudamericano el pasado miércoles, provocando el colapso de decenas de edificios y daños irreparables en miles de infraestructuras. El balance de la catástrofe es alarmante: hasta el día de hoy se reportan 920 personas fallecidas, más de 3 mil lesionados y hasta 50,000 personas desaparecidas.

¿Dónde y cuándo donar?

El centro de acopio ha sido instalado en las oficinas de la Secretaría de Participación Ciudadana y operará en un período de corta duración para agilizar el envío de la ayuda.

Dirección: Avenida Junco de la Vega #143, Colonia Roma, Monterrey.

Fechas de operación: Del viernes 26 de junio al miércoles 3 de julio.

Horario: Lunes a viernes.

Artículos solicitados

Las autoridades estatales convocan a la solidaridad de la ciudadanía regiomontana e invitan a donar prioritariamente los siguientes insumos de primera necesidad:

Alimentos y bebidas: Alimentos no perecederos y agua embotellada.

Salud: Medicamentos básicos.

Higiene: Artículos de higiene personal, papel higiénico y toallas sanitarias.

Cuidado vulnerable: Pañales para bebé y para adulto.