Harfuch atribuye mejora en seguridad la operación directa con NL

La “histórica” mejoría en los índices de seguridad de Nuevo León tiene su origen en la operación directa que ejerce la Secretaría de Seguridad federal en el estado, en colaboración con Fuerza Civil que comanda Gerardo Escamilla, sostuvo Omar García Harfuch.

Esto tiene que ver, dijo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, con que dicha coordinación puso como objetivo la identificación y detención de “objetivos prioritarios”, también conocidos como “generadores de violencia”.

Tal es el caso del capo Ricardo “N”, alias “El Ricky”, número dos del Cártel del Noreste, quien, desde Tamaulipas, traía “un relajo” en Nuevo León, pero gracias a la coordinación del estado y las fuerzas federales lograron su captura el 3 de febrero pasado.

Y así como este sujeto, de octubre pasado, cuando inició el actual sexenio federal, se han detenido en el estado 25 “objetivos prioritarios” y 1,100 “generadores de violencia”; en todo el país son 34,000.

En entrevista vía Zoom desde la Ciudad de México con medios de comunicación regios, entre los que estuvo El Horizonte, García Harfuch dijo que la coordinación es real y no solo se trata de reuniones que terminan en la nada.

“Con Fuerza Civil tenemos una muy buena relación, una coordinación muy estrecha de operación, que eso es lo importante; no es una coordinación de que nos sentamos, nos reunimos y de puras reuniones que no llegan a nada, sino con Fuerza Civil, con su propio Secretario Escamilla, tenemos una relación de operación, de operación directa en Nuevo León y eso, pues, es en beneficio de nuestro país y, por supuesto, de los ciudadanos de Nuevo León”, afirmó el funcionario federal.

La coordinación estrecha, abundó Harfuch, inició desde octubre, pero en febrero empezó a dar resultados positivos en Nuevo León y otros estados como Guanajuato.

Señaló que en todo el país se han incautado las 17,200 armas de fuego, 283 toneladas de droga y se han desmantelado 1,542 laboratorios de droga.

“Un ejemplo: teníamos objetivos similares en conjunto, 25 objetivos aproximadamente de interés federal, que también eran generadores de violencia en Nuevo León, que generaban privaciones ilegales de la libertad, secuestro, etcétera".

“Uno que ustedes recuerdan que fue en febrero, fue ‘El Ricky', que generaba un relajo verdaderamente en Nuevo León y desde Tamaulipas".

“En una operación encabezada por el ejército mexicano, una operación de la defensa nacional, se logró la detención de esta persona y con un intercambio permanente con el estado”, expresó.

El pasado martes, el gobierno de Nuevo León dio a conocer que el estado goza de los mejores niveles de seguridad en los últimos 10 años, pues en este 2025, delitos de alto impacto han caído dramáticamente, como los homicidios, que son 9.18 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado la tasa fue de 21.6 asesinatos, por lo que hay un 60% de disminución.

En el 2016, la tasa era de 10.53, por lo que el registro hasta inicios de octubre es el más bajo en la década.

Otros estados

El funcionario señaló que esta tendencia se está registrando también en otros estados donde hay colaboración conjunta.

A pregunta expresa de El Horizonte, el funcionario respondió que los resultados son producto de una coordinación que inició en octubre y empezó a rendir frutos en este 2025.

“Yo creo que los resultados de la coordinación que inició en octubre empezaron a dar resultados a partir de este año".

“También en Guanajuato detuvimos en tres estados de la República a los principales generadores de violencia de Guanajuato, también en febrero".

“En febrero detuvimos e hicimos un cambio en Tabasco donde le comenzaron a bajar los delitos, y así varios estados, que no por casualidad fue en febrero; hubo un proceso, pero la coordinación se notó al final".

“Obviamente, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero hubo varios estados; simplemente voy a mencionar dos, Guanajuato y Tabasco, por ejemplo, que ya en esta administración, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero estaban, y que es después de estas detenciones que comienza a caer".

Detienen a capos

Esto se debe, abundó Harfuch, a la detención de varios capos. El pasado 3 de febrero, Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky” o “Mando R”, líder del Cártel del Noreste (CDN) y considerado el segundo hombre de mayor importancia en la organización, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en una operación de seguridad encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además de considerar este arresto como uno de los más importantes para la disminución de delitos de alto impacto como homicidios del 61% en el estado, García Harfuch dijo que hay otros que también han representado un golpe fuerte contra la delincuencia.

“También detuvimos con las autoridades de Nuevo León a Alexis Eduardo Villagómez, alias El Rayas del Cártel del Noreste, ligado a homicidios también, principalmente a privaciones en la zona sur del estado".

“Otro sujeto, este Escorpión 42, este de apellido Tirado, ligado a delitos contra la salud y tráfico de armas, pero este también en la zona noreste del país, es Nuevo León y Tamaulipas".

“Al otro sujeto, alias Cromo, integrante este sí de un grupo más independiente, pero ligado a delitos de extorsión y cobro de piso directamente en la zona centro de Monterrey y homicidios”, detalló el secretario de Seguridad Federal.

García Harfuch agregó que las detenciones son un factor importante que ayuda a la disminución de homicidios y de otros delitos, pero también el reforzamiento de las instituciones como la Sedena o la GN.

Pero no hemos acabado

El funcionario dejó en claro que los resultados que ha tenido Nuevo León no son el final del trabajo, sino que es necesario continuar reforzando las acciones que se han tenido para generar un cambio en todo el país.

“No estamos diciendo de ninguna manera que el problema esté resuelto, que ya no haya nada que hacer ni en el país ni en Nuevo León; todo lo contrario, tenemos que continuar trabajando".

“Donde hay un fortalecimiento de una policía estatal fuerte, siempre se va a notar, y creemos, es una opinión muy personal, que ese es el camino para lograr la pacificación del país”, añadió García Harfuch.

