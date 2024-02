Hay panistas y priistas buenos: Samuel García 

“Mi bronca no es con todos los panistas, hay buenos panistas, mi bronca son los del Congreso, que el famoso Chale (Carlos de la Fuente), él ya trae el hacha, porque todo lo que suena o huela a Samuel o a Movimiento Ciudadano o a Colosio, él siempre llega con el ‘no’, nunca pide una cita, nunca pregunta, su modus operandi es llego al Congreso, pide rueda de prensa y el golpe. Con esa gente no se puede convivir, no se puede trabajar porque ya traen un estigma, un chip de ‘opositodo’”

Samuel García