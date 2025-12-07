Podcast
Nuevo León

Impera basura en banqueta de la colonia Diez de Marzo

Un tiradero clandestino en Venustiano Carranza creció hasta bloquear banquetas y parte del arroyo vehicular, generando riesgos sanitarios y temor por plagas

  • 07
  • Diciembre
    2025

La acumulación de basura en la colonia Diez de Marzo, en Monterrey, se ha convertido en un problema creciente que afecta directamente a peatones.

En el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Privada Miguel Domínguez, un montículo de desechos obstruye la banqueta y parte del arroyo vehicular, obligando a quienes circulan por la zona a rodear costales con vidrios rotos, pedacería de madera y otros materiales que representan un riesgo para su seguridad.

Entre los residuos se observan cartones, plásticos, tablas, objetos viejos y restos de comida, los cuales se han ido acumulando desde hace varios días y la gente sigue tirando sus desechos en ese lugar.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 10.30.38 PM.jpeg

Habitantes del sector señalaron a El Horizonte que el basurero improvisado no solo crece con el paso del tiempo, sino que también comienza a dispersarse hacia el interior de la colonia debido al viento, generando preocupación por el impacto ambiental y sanitario.

Algunos vecinos advirtieron que la presencia de restos orgánicos podría detonar la aparición de plagas, principalmente roedores, al tratarse de un entorno ideal para que los animales aniden.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 10.30.34 PM.jpeg

Señalan que esta situación pone en riesgo la salud de las familias y daña la imagen del sector, pues la zona ha permanecido desatendida pese a los avisos realizados.

De acuerdo con los testimonios, la acumulación comenzó como un pequeño tiradero, pero en cuestión de días se convirtió en una montaña de basura que bloquea el espacio destinado al peatón y dificulta el paso vehicular.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta ante un problema que, aseguran, empeora con cada día que pasa.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 10.30.34 PM (1).jpeg


Comentarios

