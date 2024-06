Impugnará Karina Barrón contienda por Senado en NL

Los morenistas Waldo Fernández y Judith Díaz son ya la fórmula electa de senadores por Nuevo León, mientras que, al conseguir el segundo lugar tras recuento de votos, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas consiguió un asiento en la Cámara Alta.

Resultado de ello es que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano consiguió con esto también un lugar en el Senado, mientras que la priista Karina Barrón, quien también contendía y resultó en tercer puesto, anunció que impugnará el proceso.

Al argumentar irregularidades en la jornada electoral, y en el recuento de votos, Karina Barrón aseguró que impugnará la elección de senadores por Nuevo León, en la que quedó en tercer lugar.

Junto con su compañero de fórmula, Fernando Margáin, adelantó que busca revertir el resultado que da como victoriosos a Waldo Fernández y Judith Díaz, de la coalición Morena-PT-Verde, y al emecista Luis Donaldo Colosio.

A través de un video en redes sociales, Barrón acusó que los paquetes electorales que se sometieron a conteo son aquellos de distritos donde PRI-PAN-PRD no se vieron favorecidos por el voto.

“Voy a impugnar la elección para el Senado, no me voy a quedar callada, no tengo miedo a cualquier presión que pudiera existir, no tengo miedo a defender los votos de Nuevo León.

“Los únicos paquetes que se abrieron al 100% fueron los que beneficiaban a Movimiento Ciudadano, los de nosotros, que es el caso donde salimos más alto, como Monterrey, San Nicolás, San Pedro, no se abrieron más que de forma parcial”, acusó la priista.



ACUSA MANO DE DANTE DELGADO

Barrón acusó que detrás de las presuntas irregularidades se esconde la mano del dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado, quien gracias al resultado de la elección podrá llegar al Senado.

Y es que al obtener Luis Donaldo Colosio el segundo lugar ingresará a la Cámara Alta como primera minoría y no por la vía plurinominal, dejando así el camino libre a su suplente en la lista de representación proporcional: Dante Delgado.

“Yo ya había anunciado que Dante iba a darlo todo y negociar lo que tuviera que hacer para tener él la oportunidad de entrar al Senado”, acusó.

Waldo Fernández y Judith Díaz son ya la fórmula electa de senadores por Nuevo León, de acuerdo con el resultado final del cómputo distrital, mientras que al quedar en segunda posición, Luis Donaldo Colosio Riojas alcanza un lugar en la cámara alta como primera minoría.

La Junta Local del INE informó que al computarse el 100 por ciento de las actas se confirmó el triunfo de la planilla de la coalición Morena-PT-PVEM con 856,233 votos que corresponden a un 32.94% de la preferencia del electorado.

Con tan sólo una décima y fracción de diferencia en el porcentaje, Luis Donaldo Colosio, abanderado de Movimiento Ciudadano, alcanzó la segunda posición junto con Martha Herrera con 810,000 votos; es decir, el 32.13% de la votación.

Según Karina Barrón, en el recuento “se abrieron solamente los paquetes favorables a MC”, mientras que no se recontaron las casillas que podrían haberle dado más votos a la alianza PRI-PAN-PRD.

CONFIRMADO: WALDO Y JUDITH SON SENADORES ELECTOS POR NUEVO LEÓN

Waldo Fernández y Judith Díaz son ya la fórmula electa de senadores por Nuevo León, de acuerdo con el resultado final del cómputo distrital, mientras que al quedar en segunda posición, Luis Donaldo Colosio Riojas alcanza un lugar en la cámara alta como primera minoría.

El triunfo de Colosio por mayoría —quien entraba de cualquier manera al estar en la lista de plurinominales— le abre la puerta a Dante Delgado al senado, pues el líder emecista iba como suplente del aún alcalde regio.

La Junta Local del INE informó que al computarse el 100% de las actas se confirmó el triunfo de la planilla de la coalición Morena-PT-PVEM con 856,233 votos que corresponden a un 32.94% de la preferencia del electorado.

Con tan solo una décima y fracción de diferencia en el porcentaje, Luis Donaldo Colosio, abanderado de Movimiento Ciudadano, alcanzó la segunda posición junto con Martha Herrera con 810,000 votos, es decir el 32.13% de la votación.

Este resultado del cómputo resultó de un recuento de votos solicitado por la representación naranja luego de que en el sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no fue la planilla de MC la que alcanzó el segundo lugar sino la de Karina Barrón y Fernando Margáin de la alianza PRI-PAN-PRD.

Ahora de acuerdo con el resultado del cómputo, esta última fórmula obtuvo 794,796 votos y el 31.51 por ciento de los votos.

Comentarios