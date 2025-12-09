Podcast
Nuevo León

Impulsa Escobedo cultura de la anticorrupción entre jóvenes

Los participantes concluyeron el evento con un llamado enérgico a los jóvenes para que se involucren en la vida pública, transformándose en agentes de cambio

  • 09
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el combate a la corrupción y fortalecer los valores de integridad y transparencia, el Municipio de Escobedo celebró este martes un conversatorio con estudiantes del CBTIS 258.

El encuentro, que reunió a líderes gubernamentales con la juventud, buscó destacar el papel fundamental que tiene la sociedad, especialmente los jóvenes, en la vigilancia de la gestión pública.

El conversatorio contó con la participación de destacadas figuras, entre ellas el Alcalde Andrés Mijes, el Auditor General del Estado, Alejandro Reynoso, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Gustavo Solís, el Consejero de INFONL, Francisco Guajardo, y la Diputada Armida Serrato.

El Alcalde Andrés Mijes enfatizó que la corrupción representa un obstáculo directo para el desarrollo de las ciudades, ya que una mala gestión gubernamental restringe el avance de programas y oportunidades sociales vitales.

Mijes detalló las acciones emprendidas en Escobedo bajo el modelo de la "4T Norteña", que se basa en el orden, la tecnología y la cercanía con los ciudadanos. Explicó que esta estrategia ha permitido avanzar en la digitalización de trámites y establecer reglas claras, logrando reducir los espacios para la discrecionalidad y las prácticas irregulares.

IMG_9214.JPG

"La tecnología puede ser una gran barrera para combatir la corrupción. Evita la fricción burocrática y evita que el mismo ciudadano le ofrezca a la persona que está de lado del escritorio un estímulo económico para que le ayude a sacar el trámite, eso es lo que evita la digitalización de los trámites, evita esa fricción que puede llegar a la corrupción," señaló el Edil.

El alcalde subrayó que esta estrategia local se alinea con el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde la construcción de un Crecimiento Equitativo requiere de la honestidad en la función pública y de un entorno que rechace las prácticas irregulares.

Para Mijes, la lucha contra este flagelo exige decisión política, un tejido social fuerte y, crucialmente, la participación activa de la comunidad, en especial de las juventudes.

Los participantes concluyeron el evento con un llamado enérgico a los jóvenes para que se involucren en la vida pública, transformándose en agentes de cambio esenciales para la construcción de instituciones más transparentes y un entorno social más justo para todos.


Comentarios

Etiquetas:
