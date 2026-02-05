Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
planta_un_arbol_salinas_victoria_ddfdf69530
Nuevo León

Impulsa reforestación con 'Adopta un Árbol' en Salinas Victoria

Autoridades priorizan especies regionales para reducir consumo de agua y asegurar crecimiento. Habitantes deberán preparar espacios antes de recibirlos

  • 05
  • Febrero
    2026

El programa “Adopta un Árbol” en Salinas Victoria fue puesto en marcha como parte de una estrategia para fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, mediante la adopción y plantación de especies en viviendas del municipio.

La iniciativa fue encabezada por Raúl Cantú de la Garza, quien, acompañado por la presidenta del DIF, Nelly Garza, participó junto a vecinas y vecinos en la plantación de árboles en la colonia Bosques de Castilla.

¿En qué consiste el programa “Adopta un Árbol” en Salinas Victoria?

El programa busca que las familias adopten un árbol y lo planten en la parte frontal de sus viviendas, con el objetivo de impulsar la reforestación urbana y fortalecer el entorno natural dentro del municipio.

Durante el arranque del proyecto, autoridades municipales y habitantes de la colonia participaron en la siembra de los ejemplares, acción que forma parte de un plan para promover espacios con mayor cobertura vegetal.

Además, la estrategia pretende contribuir a la mejora de la imagen urbana y fomentar la creación de áreas verdes dentro de los sectores habitacionales.

Compromiso ciudadano para la plantación de árboles

salinas victoria adopta un arbol.JPG

Como parte de la dinámica del programa, se solicita a las familias interesadas preparar previamente el espacio donde será colocado el árbol. Entre las acciones requeridas se encuentra la realización del pozo donde será plantado, con el fin de facilitar el proceso de siembra.

Esta medida forma parte de un esquema que busca involucrar directamente a la ciudadanía en el mantenimiento y desarrollo de los árboles, promoviendo la corresponsabilidad ambiental.

Especies regionales para adaptación y ahorro de agua

Autoridades municipales destacaron que los árboles entregados corresponden a especies propias de la región, lo que permite una mejor adaptación a las condiciones climáticas del municipio.

El uso de especies locales favorece un crecimiento adecuado de los ejemplares y contribuye a reducir el consumo de agua, aspecto considerado dentro de las estrategias de reforestación sustentable impulsadas en Salinas Victoria.

adopta un arbol salinas victoria.JPG

Expansión del programa en colonias del municipio

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Ecología Municipal, dependencia que continuará llevando el programa a diferentes colonias con el propósito de sumar más familias al proyecto ambiental.

Con estas acciones, el municipio busca fortalecer el desarrollo de espacios naturales en zonas habitacionales y fomentar la participación comunitaria en actividades relacionadas con el cuidado del entorno.

El programa “Adopta un Árbol” continuará implementándose en distintos sectores, con la meta de incrementar la cobertura vegetal y promover prácticas de conservación ambiental entre la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_05_at_10_03_42_PM_c70fda7577
Reconocen a San Pedro por estrategias de construcción de paz
alfonso_ramirez_cuellar_db2d85f5a0
Impulsa sanciones más rápidas contra funcionarios corruptos
20260204_09_accionesfirmes_divisionambiental_maltratoanimal_05_1aa21cf9c1
Rescatan a cinco perros tras reportes de maltrato en NL
publicidad

Últimas Noticias

Marcha_BTS_de88475587
Fans de BTS en Ciudad de México protestan contra los revendedores
congreso_eua_trafico_armas_mexico_ae5079bc84
Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela
Whats_App_Image_2026_02_06_at_3_15_45_PM_f276a11573
Incrementa Tamaulipas, movilidad laboral hacia Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×