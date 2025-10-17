Cerrar X
Nuevo León

Inaugura Monterrey defensoría de infancias y adolescentes

La nueva oficina en San Bernabé ofrecerá atención y seguimiento a casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes

  • 17
  • Octubre
    2025

Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de Monterrey inauguró la Defensoría Municipal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la zona norte de la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza, encabezó la apertura de este nuevo espacio, acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides.

“Decirles que todos los días en la administración estamos pensando en programas, en planear, en implementar programas que tengan que ver con la calidad de vida de todos los que vivimos aquí en Monterrey”, resaltó De la Garza.

Las instalaciones, ubicadas en el primer sector de la colonia San Bernabé, estarán integradas por un equipo multidisciplinario de profesionales encargados de brindar atención, orientación y seguimiento a los casos de vulneración de derechos.

Esta Defensoría funcionará como una autoridad de primer contacto para garantizar la restitución y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Además, se contempla la creación de dos oficinas adicionales en los sectores sur y poniente de la ciudad, con el fin de acercar estos servicios a más familias.

“Abrir esta Defensoría es muy importante para acercar estos servicios y que ustedes se sientan con la confianza de venir para cualquier cosa, cualquier duda, aclaración, lo que ustedes necesiten, cualquier inquietud de venir a preguntar, van a estar en manos de profesionales y saben que DIF Monterrey, que es el DIF que sí resuelve, va a estar para ayudarlos de la mejor manera”, ofreció la presidenta del DIF.

Durante el evento, se destacó la importancia de acercar los programas sociales a las comunidades más vulnerables, con atención accesible y oportuna.

Además, las autoridades resaltaron que en lo que va del año han atendido más de 700 reportes relacionados con la vulneración de derechos de menores.


