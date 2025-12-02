Cerrar X
Inaugura Monterrey Unidad de Fisioterapia Integral

Monterrey conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad inaugurando una Unidad de Fisioterapia Integral y una Feria de Atención e Inclusión

El Gobierno de Monterrey conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la inauguración de la Unidad de Fisioterapia Integral y realizó una Feria de Atención e Inclusión.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado de la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, encabezó las actividades realizadas en la Ciudad de la Inclusión, en el norte de la ciudad. 

Ambos recibieron a familias que acudieron para aprovechar los servicios médicos y de apoyo que se ofrecieron de manera gratuita.

Durante su intervención, De la Garza reiteró que su administración busca fortalecer las condiciones para que las personas con discapacidad accedan a mejores oportunidades y participen plenamente en la vida pública del municipio.

Y aseguró que el objetivo es fomentar entornos equitativos en materia laboral, educativa y cultural.

“Tenemos que incluirlos y tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que tengan las mismas oportunidades laborales, educativas, socioculturales, en fin, que todos somos una gran comunidad de Monterrey y que tenemos que hacer el esfuerzo que tengamos que hacer para que esto sea posible”, señaló De la Garza.

La jornada también marcó el quinto aniversario de la Ciudad de la Inclusión, un complejo inaugurado el 3 de diciembre de 2020, diseñado con accesibilidad universal y equipado para ofrecer rehabilitación, terapias especializadas, formación laboral y actividades deportivas. 

El espacio atiende a personas de todas las edades, incluyendo quienes atraviesan lesiones temporales.

A lo largo del evento, se brindaron consultas de medicina general, servicios de enfermería, podología, ginecología, odontología y atención pediátrica. 

También se realizaron audiometrías, entrega de aparatos ortopédicos, masajes y cortes de cabello. 

Por su parte, Oyervides detalló que la nueva Unidad de Fisioterapia Integral incorpora equipo moderno y personal capacitado para ofrecer terapias físicas, deportivas y oncológicas, estas últimas dirigidas a personas que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

“Estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para la inauguración de la nueva Unidad de Fisioterapia Integral, muy importante este gimnasio que cuenta con aparatos nuevos y es atendido por profesionales.

“Tenemos terapias físicas, deportivas y oncológicas, un servicio nuevo que se está integrando ahora para poderle dar ese acompañamiento y los ejercicios a las personas con cáncer” comentó Oyervides.

El municipio también lleva a cabo labores de modernización en diversas áreas de la Ciudad de la Inclusión con una inversión cercana a los $30 millones de pesos. 

La renovación permitirá ampliar los servicios mediante un Sistema para el Neurodesarrollo, un Centro de Estimulación Sensorial, así como espacios dedicados a arteterapia.

En la ceremonia estuvieron presentes funcionarios municipales como Fernando Margáin, Marcelo Segovia, Ivonne Álvarez, Guillermo Ramos y Aldo de Nigris, además de la diputada local Perla Villarreal.


