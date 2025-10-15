Cerrar X
Gobernador_Cascarita_en_El_Carmen_3_fea1c6d25e
Nuevo León

Inaugura Samuel cancha 322 de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

García Sepúlveda llevó un balón Trionda, el cual se utilizará el próximo año en los partidos de la Copa del Mundo, como premio para el ganador del partido

  • 15
  • Octubre
    2025

Continuando con su promesa de impulsar el deporte en todo el estado y recordando que cada vez está más cerca la Copa del Mundo de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró este miércoles una cancha de fútbol más en el municipio de El Carmen.

Este campo es el número 322 de su programa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", el cual llegó a la escuela secundaria 135, Gilberto Bosques Saldívar, en la colonia Buena Vista, del citado municipio.

Gobernador Cascarita en El Carmen (1).JPG

Acompañado del alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza y la titular del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, Melody Falcó, el mandatario estatal inauguró esta cancha con la tradicional "cascarita del Mundial".

Como detalle extra, García Sepúlveda llevó un balón Trionda, el que se utilizará el próximo año en los partidos de la Copa del Mundo, para ser el premio para el ganador de este partido.

Gobernador Cascarita en El Carmen (2).JPG

“Ponte Nuevo, Ponte Mundial” surge como una iniciativa para rehabilitar y acondicionar espacios en las escuelas a fin de promover y fortalecer la educación integral a través del deporte escolar.


