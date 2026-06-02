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Nuevo León

Inaugurarán lago dedicado a Japón con visita de princesa Hisako

Samuel García anunció que el nuevo Parque del Agua contará con un lago dedicado a la cultura japonesa: tendrá peces koi, cerezos y elementos típicos

  • 02
  • Junio
    2026

A nueve días del arranque de actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que el próximo Parque del Agua contará con un espacio dedicado a la cultura japonesa, como parte de los preparativos para recibir a la selección y delegación de Japón en la entidad. 

El mandatario estatal explicó que uno de los siete lagos que integrarán el nuevo parque será destinado a representar elementos característicos de la cultura japonesa, en el marco de la visita de la princesa Hisako de Takamado. 

"Los japoneses llegan desde hoy porque van a tener un partido. Vamos a recibir al equipo, vamos a recibir a la delegación japonesa que empieza ya a entrenar aquí en Monterrey y en ese juego mil viene la princesa y en el Parque del Agua le vamos a donar un lago de los siete a Japón”, declaró García Sepúlveda. 

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El gobernador señaló que la inauguración de este espacio especial se realizará antes del partido número 1000 de la selección japonesa y contará con la presencia de la princesa Hisako de Takamado, a quien visitó durante una gira de trabajo en Japón realizada meses atrás. 

"Viene la princesa y vamos a ir juntos a inaugurar el pedazo de Japón. Ese lago, pues, obviamente va a tener sus pescados, los famosos koi, sus cherry blossom que se dan en mayo; bueno, vamos a hacer toda una actividad, develamos placa y luego juntos nos vamos al estadio”, expresó. 

De acuerdo con lo informado por el mandatario, el área temática incluirá peces koi, árboles de cerezo y otros elementos representativos de la cultura japonesa.

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La selección japonesa arribará a Nuevo León este 2 de junio para iniciar actividades de preparación, luego de disputar encuentros amistosos previos a su participación internacional.


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