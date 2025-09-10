Incendio empresa de combustible en Escobedo deja tres heridos

Un incendio de gran dimensión consumió una empresa de combustible ubicada en Libramiento Noreste en Escobedo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se desplegaron al sitio entre Libramiento Noreste y la avenida Raúl Salinas.

El incendio que se registró este miércoles alrededor de las 9:00 horas generó una enorme columna de humo negro que alcanzó una altura superior a los 20 metros.

Esta columna de humo podía ser vista desde la avenida Lincoln en Monterrey.

Bomberos de Guadalupe, Monterrey, San Nicolás y empresas privadas están apoyando en las labores contra el incendio.

Se confirman tres personas lesionadas que resultaron con quemaduras de gravedad, mismos que ya fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Según se informa, tres hombres saltaron una barda de una altura de tres metros para escapar de las llamas, cayeron a un techo y posteriormente al terreno junto al río Pesquería para ponerse a salvo.

Un jardín de niños que se encontraba cerca al incendio fue desalojada.

