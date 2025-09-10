Cerrar X
Nuevo León

Incendio empresa de combustible en Escobedo deja tres heridos

El incendio que se registró la mañana de este miércoles generó una enorme columna de humo negro que alcanzó una altura superior a los 20 metros

  • 10
  • Septiembre
    2025

Un incendio de gran dimensión consumió una empresa de combustible ubicada en Libramiento Noreste en Escobedo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se desplegaron al sitio entre Libramiento Noreste y la avenida Raúl Salinas.

El incendio que se registró este miércoles alrededor de las 9:00 horas generó una enorme columna de humo negro que alcanzó una altura superior a los 20 metros.

Esta columna de humo podía ser vista desde la avenida Lincoln en Monterrey.

Bomberos de Guadalupe, Monterrey, San Nicolás y empresas privadas están apoyando en las labores contra el incendio.

Se confirman tres personas lesionadas que resultaron con quemaduras de gravedad, mismos que ya fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Según se informa, tres hombres saltaron una barda de una altura de tres metros para escapar de las llamas,  cayeron a un techo y posteriormente al terreno junto al río Pesquería para ponerse a salvo.

Un jardín de niños que se encontraba cerca al incendio fue desalojada.


