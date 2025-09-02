Cerrar X
Nuevo León

Incendio en pipa moviliza a elementos de emergencia en Escobedo

El siniestro se originó por una presunta falla mecánica en la cabina de la unidad que transportaba diésel, que ocasionó el fuego que posteriormente se propagó

  • 02
  • Septiembre
    2025

El incendio de una pipa que transportaba diésel causó la movilización de los cuerpos de emergencia en el municipio de Escobedo.

Los hechos ocurrieron en el paso a desnivel ubicado entre el libramiento y el camino a las pedreras en sentido norte a sur. 

El siniestro se originó por una presunta falla mecánica en la cabina de la unidad, que ocasionó el fuego que posteriormente se propagó. 

Rápidamente, elementos de protección civil estatal y municipal acordonaron la zona y cerraron un perímetro alrededor de la pipa, pues existía el riesgo de explosión.

Tras las labores en coordinación con Bomberos Nuevo León, se logró sofocar las llamas y comenzar con las labores de enfriamiento. 

Se descartaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales y el cierre total de los carriles, lo que ocasionó tráfico en la zona.

Fue necesaria la presencia de elementos de seguridad de Escobedo y del ejército mexicano para el vaciado de la unidad y su posterior traslado en otra unidad.


