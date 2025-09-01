Inicia año legislativo con consensos en educación y seguridad

El Congreso del Estado inició su nuevo año legislativo y los diputados de todas las bancadas prometieron consensos con el gobierno estatal, ver por el medio ambiente, la educación y la seguridad en el estado.

En la primera sesión de la actual legislatura, tanto la ex presidenta del Congreso, como ocho representantes de cada una de las bancadas y la nueva presidenta de la mesa directiva rindieron un mensaje para los nuevoleoneses.

PROMETE PRI TRABAJAR DE LA MANO CON EL ESTADO

Javier Caballero del PRI señaló que actualmente en Nuevo León se viven cuatro crisis muy importantes como lo son la movilidad, falta de infraestructura hídrica, mala calidad del aire y rezagos sociales y de servicios básicos, a lo cual desde su bancada ofreció trabajar de la mano con el estado para avanzar en esos temas.

“Estos problemas no admiten excusas ni postergaciones: deben ser atendidos con visión de Estado, con consensos responsables y con decisiones firmes que pongan siempre al ciudadano en el centro. “Es urgente que el Gobierno del Estado asuma con seriedad y eficacia la solución de estas crisis. Y desde el Grupo Parlamentario del PRI reiteramos que estamos comprometidos con la ciudadanía y con estos problemas; por ello seremos consistentes en exigir su pronta solución y, al mismo tiempo, seremos aliados de todas aquellas causas que realmente beneficien a Nuevo León”, dijo Javier Caballero.

ASEGURA PVEM FALTA MÁS TRABAJO EN MATERIA AMBIENTAL

Por su parte, la diputada coordinadora del Partido Verde, Claudia Chapa, indicó que a pesar de que en el pasado año legislativo se impulsó la creación de la Fiscalía ambiental, no quitará el dedo del renglón, para exigir al Poder Ejecutivo le dé todos los recursos necesarios a esta dependencia.

Además, señaló que aún faltan muchas cosas por hacer en materia ambiental desde el Poder Legislativo.

“Esta acción, que tenía años detenida, logramos, en sinergia, destrabarla, teniendo el acercamiento puntual y el cabildeo con las autoridades y así, llegar a dar este nuevo paso que protegerá sin duda al único pulmón natural que tenemos en medio de nuestra área metropolitana, pero alta también que los municipios y el Estado usen estas herramientas que les brindamos para combatir la contaminación.

“Nosotros ya cumplimos con crear instituciones que nos ayuden a salvaguardar el medio ambiente. Ahora, le corresponde a las autoridades, echarlas a andar y sobre todo, a aplicar la ley”, dijo Claudia Chapa.

VERÁ PRD POR MEJORAR PLANTELES EDUCATIVOS Y SACAR ADELANTE LEY DE EDUCACIÓN

La diputada Perla Villarreal, coordinadora del PRD, aseguró que su prioridad en este segundo año legislativo es trabajar para mejorar los planteles educativos y que la nueva Ley de Educación salga a flote de manera que atienda las necesidades educativas de las nuevas generaciones.

Al ser la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada perredista indicó que la nueva ley ya está muy avanzada y pide a todos los participantes mantenerse interesados en seguir trabajando en conjunto.

Además, mencionó que muchos planteles de educación básica, sobre todo de la zona periférica del estado se encuentran en pésimas condiciones, por lo cual exigirá que esto se solucione lo antes posible.

“Hoy la ley vigente está rebasada. No refleja la diversidad, la inclusión ni la competitividad que exige el mundo actual. Por eso, hoy hago un llamado respetuoso pero firme a todos los grupos legislativos, a las asociaciones civiles que por años han luchado por una educación incluyente y a las cámaras empresariales de nuestro Estado que luchan porque se implemente un modelo dual innovador: sigamos trabajando juntos. “Hoy debemos hablar con claridad: la situación de muchos planteles educativos en Nuevo León es crítica. En distintos municipios todavía vemos escuelas abandonadas, aulas móviles y comunidades enteras donde niñas y niños estudian en condiciones indignas”, dijo la diputada.

CONTINUARÁ ROCÍO DESDE EL CONGRESO SU LUCHA POR UN MEJOR TRANSPORTE

En el tema de Movilidad, la diputada independiente, Rocío Montalvo indicó que la movilidad en Nuevo León continúa en decadencia, pues a pesar de la adquisición de nuevas unidades, actualmente muchas se encuentran fuera de circulación y no abonan a bajar el tiempo de espera de los usuarios, pro lo cual seguirá exigiendo desde su curul.

Puntualizó que, en el municipio de Juárez, que es el que ella representa, es uno de los que más padece el pésimo servicio d etransporte público que el Gobierno del Estado ofrece, por lo cual buscará detener el tarifazo que el Poder Ejecutivo aprobó hace algunos meses.

“Por eso, desde el Grupo Legislativo Independiente denominado “Únete Pueblo”, que es la bandera con la que he luchado con claridad y firmeza, presentamos iniciativas por un transporte justo y accesible; para detener esos aumentos disfrazados de “desliz mensual” que nos llevará la tarifa a $17 pesos y a $15 pesos en el metro; para garantizar la Tarifa Preferente a nuestros grupos vulnerables de estudiantes, personas de la tercera edad, viudas, entre otros. Para poner un alto al tarifazo con los subsidios e incentivos. Para que cuando hablemos de un transporte de calidad, no tenga que reflejarse en un alto costo. “Vamos por un presupuesto para la movilidad, la salud, la educación, la seguridad y servicios públicos de calidad que se merecen los vecinos de Juárez y de todos los municipios”, dijo Rocío Montalvo.

VERÁ PAN POR SEGURIDAD EN SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO

En representación de la bancada del PAN, la diputada Cecilia Robledo habló e indicó que entre todas las crisis la de seguridad es una de las que más les interesa resolver, por lo cual trabajarán en fortalecer las leyes y trabajar en conjunto con todas las autoridades.

“Y de nada sirve crecer como Estado si seguimos viviendo con miedo, ninguna familia debe vivir con miedo. “Es por eso que impulsaremos reformas que fortalezcan la seguridad pública, que protejan a mujeres, docentes y adultos mayores, queremos una seguridad auténtica, que se refleje en ciudadanos que vivan tranquilos”, dijo Cecilia Robledo.

INSISTIRÁ MORENA CON REFORMA JUDICIAL LOCAL

La reforma judicial local también fue un tema en los posicionamientos de esta primera sesión en el Congreso, pues la vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, aseguró que insistirán en que salga adelante, para garantizar un mejor Poder Judicial en Nuevo León.

Con una manta agradeciendo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostenida por sus compañeros de bancada, Martínez inició su mensaje y pidió que se dejara de postergar la reforma a la Ley del Poder Judicial en Nuevo León.

“Temas como la reforma judicial, la reforma en materia de transparencia, y la nueva Ley de Educación para el Estado, no deben postergarse más. “Democratizar al Poder Judicial, garantizando que juezas y jueces sean electos por la ciudadanía, es indispensable para que la justicia deje de ser privilegio y se convierta en un derecho real para todas y todos”, dijo Berenice Martínez.

RESALTA PT EL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL

La diputada coordinadora del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez en su mensaje resaltó el trabajo que el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Shenibaum ha hecho en este primer año de funciones.

Así mismo, resaltó que la coordinación con la federación, debe de continuar.

“La cuarta transformación proyecto iniciado en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador ha impulsado reformas constitucionales y cambios institucionales que buscan consolidar un Estado más justo democrático y cercano al pueblo en el terreno social. “Al mismo tiempo, se da un fuerte impulso al desarrollo regional para detonar factores estratégicos que fortalezcan el desarrollo económico con justicia social, por último en materia de seguridad reconocemos que sigue siendo uno de los desafíos más importantes y prioritarios para el gobierno actual, la estrategia se centra en atender las causas profundas de la violencia, al mismo tiempo que se fortalece las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”, dijo Guadalupe Rodríguez.

SEGUIRA MC LUCHANDO CONTRA EL REZAGO LEGISLATIVO

Movimiento Ciudadano, coordinado ahora por la diputada Sandra Pámanes, aseguró que una de sus prioridades es seguir reduciendo el rezago legislativo que existe actualmente en el Congreso del Estado.

“No puedo dejar de mencionar un compromiso medular para nuestra bancada: acabar con el rezago legislativo. En Movimiento Ciudadano, hemos trabajado con orden, constancia y seriedad para que iniciativas que llevaban años pendientes puedan ver la luz. Hoy podemos decir con orgullo que hemos sido la bancada más productiva de esta Legislatura, respondiendo así a la confianza que Nuevo León depositó en nosotros. “Todo esto, es resultado de un esfuerzo compartido, de una visión que coloca al ciudadano en el centro de cada decisión. Y aunque hemos avanzado, sabemos que los retos son enormes y que el segundo año de esta Legislatura será decisivo para consolidar lo alcanzado y sentar las bases de un Nuevo León más justo, seguro y próspero”, dijo Sandra Pámanes.

