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Nuevo León

Inicia Torneo Nacional de Béisbol 'Ángel Macías' en Salinas

El torneo se desarrollará hasta el próximo 29 de mayo y contempla más de 50 encuentros entre el Estadio 'Niños Campeones' y la Unidad Deportiva Salinas Victoria

  • 24
  • Mayo
    2026

Con porras, uniformes de distintos colores y un ambiente familiar en las gradas, Salinas Victoria arrancó el Torneo Nacional de Béisbol “Ángel Macías” en la categoría Peewee, competencia que reúne a 15 equipos infantiles provenientes de diferentes estados del país.

El recién inaugurado Estadio de Ligas Pequeñas “Niños Campeones” fue la sede del inicio del torneo, donde peloteros de Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y otras entidades comenzaron su camino en busca del campeonato nacional y del boleto para representar a México en Puerto Rico.

Más allá de la competencia, el ambiente familiar fue uno de los aspectos que marcó el arranque del certamen, con decenas de familias apoyando a los pequeños jugadores desde las tribunas.

Autoridades destacan ambiente familiar del torneo

La ceremonia inaugural fue encabezada por el alcalde Raúl Cantú, acompañado por autoridades deportivas y ex jugadores, quienes participaron en el tradicional lanzamiento de la primera bola ante cientos de asistentes.

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“Me da mucho gusto que los padres de familia vean felices a sus niños, que sea un evento muy familiar y que se disfrute a lo grande… que se juegue en Salinas Victoria pues es algo que habíamos soñado, buscado, porque en Salinas Victoria también se juega muy buen béisbol y pues de aquí va a salir un representante nacional”.

El torneo se desarrollará hasta el próximo 29 de mayo y contempla más de 50 encuentros entre el Estadio “Niños Campeones” y la Unidad Deportiva Salinas Victoria, convirtiendo al municipio en el centro del béisbol infantil durante toda la semana.

Equipo campeón representará a México en Puerto Rico

El equipo que conquiste el campeonato nacional obtendrá el derecho de representar a México en un torneo internacional de la categoría Peewee que se disputará en Puerto Rico.

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Así lo explicó Saúl Gerardo López, Director Nacional de Ligas Pequeñas de México, quien destacó el respaldo que recibirán los campeones para su preparación y traslado.

“De tal forma que el que quede campeón de este torneo nacional va a representar a México al torneo latinoamericano en Puerto Rico en el próximo mes y medio más o menos… el equipo ese que tiene el boleto se va a preparar, nosotros vamos a apoyarlos con las gestiones necesarias para el tema del viaje, la logística”.

El duelo inaugural enfrentó a los Osos Negros de Salinas Victoria ante la Liga 30 Caballeros de Córdoba, Veracruz, marcando el inicio de una semana de competencia donde el compañerismo y la convivencia familiar también forman parte del torneo.


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