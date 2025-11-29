Cerrar X
Nuevo León

Instan a denunciar almacenes de pirotecnia en Guadalupe

Protección Civil Municipal aseguró que la prevención es determinante para evitar pérdidas tanto de patrimonios como humanas

  • 29
  • Noviembre
    2025

La Dirección de Protección Civil Guadalupe exhortó a la comunidad a evitar la adquisición y uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas, ante el alto riesgo que representa la acumulación de los juegos pirotécnicos en diversos inmuebles.

El director de la corporación municipal, Fernando Escobedo, solicitó a las familias a mantenerse atentas ante cualquier señal de almacenamiento de pólvora en inmuebles particulares, y posteriormente denunciarlo a los números de emergencia.

Afirmó que la prevención es determinante para evitar pérdidas totales de patrimonio, así como las lesiones provocadas por dichas detonaciones como quemaduras, mutilaciones e incluso, llegar a la muerte.

“Hacemos un llamado a padres de familia y adultos para que expliquen a sus hijos por qué está prohibido el uso de juegos pirotécnicos. Cualquier artefacto que genere fuego, y más aún cuando se almacena de forma indebida, puede provocar quemaduras de primer, segundo o tercer grado”, enfatizó.

El gobierno de Guadalupe también recordó que la pólvora "no es un juguete", sino un material de alto riesgo cuya venta permanece prohibida.


