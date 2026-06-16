Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_16_at_9_13_18_PM_567c69135b
Nuevo León

Invade plaga de lirio al arroyo La Chueca y amenaza a La Boca

Agua estancada y nutrientes contaminantes ha detonado el brote, que amenaza con extenderse de forma irreversible hacia el vaso principal de la presa

  • 16
  • Junio
    2026

Una severa plaga de  lirio acuático ha invadido el arroyo La Chueca, extendiéndose de forma alarmante y poniendo en riesgo el ecosistema de la presa Rodrigo Gómez "La Boca", ubicada en el municipio de Santiago.

Esta proliferación desmedida avanza rápidamente por el cauce que alimenta al embalse, generando en los habitantes de la zona una creciente preocupación ambiental y sanitaria en la región.

“Lo que alguna vez fue un río saludable, hoy enfrenta una amenaza silenciosa. A lo largo de más de 700 metros, la contaminación y el crecimiento descontrolado de vegetación acuática cubren la superficie del agua, transformando por completo el paisaje. Lo que resulta sorprendente es que hace algunos años este río enfrentaba una realidad muy distinta, la falta de agua”, se describe en un video.

El Arroyo La Chueca se ubica en el municipio de Santiago, Nuevo León, justo al sur del área metropolitana de Monterrey. Tras nacer en la Sierra Madre Oriental, desciende cruzando la Carretera Nacional, a la altura de comunidades como Las Palmas y El Faisán, y continúa su curso hasta desembocar en la Presa La Boca.

La combinación de agua estancada y nutrientes contaminantes ha detonado este brote masivo que asfixia el cuerpo de agua y amenaza con extenderse de forma irreversible hacia el vaso principal de la presa.

“Hoy que el cauce ha recuperado su nivel, enfrenta un nuevo desafío que pone en riesgo la vida que depende de él. Esta capa vegetal bloquea la entrada de luz solar, reduce los niveles de oxígeno y pone en riesgo a peces y aves y otras especies que dependen de este ecosistema. Además de afectar la biodiversidad, la acumulación de vegetación dificulta el flujo natural del agua, favorece la propagación de insectos y aumenta el riesgo de problemas ambientales y sanitarios para las comunidades agrarias”, se advierte sobre los  impactos colaterales de la plaga.

Vecinos señalan que la falta de un plan de contención inmediato acelerará el deterioro de este paraje turístico y suministro de agua metropolitano. 

“Cada día que pasa, el río pierde parte de su capacidad natural para mantenerse en equilibrio. Recuperarlo requiere conciencia, participación ciudadana y acciones concretas que permitan devolverle la vida a uno de los recursos más valiosos de nuestro planeta”, concluyen.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_lirios_presa_la_boca_7c0793273e
Plaga de lirio acuático en presa de La Boca amenaza agua y fauna
Condones_1_d8bd75c201
Repartirá NL 200 mil condones durante el Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_06_05_AM_66a2b0d7b9
Princesa japonesa llega a NL para partido histórico
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_e56eb1f62a
Sector manufacturero duplica creación de empleo en NL
Whats_App_Image_2026_06_18_at_12_35_34_AM_2d17eef475
Se incrementa 6% precio de vivienda en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_48_42_AM_f8e0aa6f44
AHMSA busca tumbar la subasta de sus activos
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×