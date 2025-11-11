Investigan muerte de mujer tras caer de un edificio en San Pedro

Autoridades se encuentran investigando la muerte de una mujer que cayó desde el sexto piso de una torre de condominios, ubicada en el municipio de San Pedro.

El incidente ocurrió sobre la avenida San Ángel y la calle Monte Blanco, a la altura de la colonia Alpino Chipinque.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería una mujer de entre 50 y 55 años de edad.

Al momento del hecho vestía una pijama blanca, una filipina azul y una blusa gris.

Era de tez clara y tenía el cabello teñido de rubio.

Elementos de protección civil de San Pedro acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, policías municipales acordonaron el área mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si la mujer cayó por accidente, se arrojó voluntariamente o si fue empujada.

Peritos de la fiscalía también acudieron al sitio para recabar evidencia y realizar las diligencias pertinentes.

Comentarios